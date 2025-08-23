En el Hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería se registró el deceso de Luz Marina Miranda Macea, una mujer de 70 años de edad, aproximadamente, que en la madrugada de este sábado 23 de agosto fue atacada a machete.

La atención inicial la recibió en el Hospital de Sahagún, municipio donde se registró la brutal agresión, y desde donde fue remitida a la capital de Córdoba para una atención de mayor nivel de complejidad.

Sufrió trauma craneoencefálico severo, trauma toracoabdominal cerrado con probable hemoperitoneo y fracturas expuesta de cúbito y radio izquierdo y de cúbito derecho.

Luzma, como era llamada por todos en su tierra natal, falleció cuando era intervenida quirúrgicamente.

En Sahagún hay dolor e indignación por lo ocurrido, mientras que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, a través de sus redes sociales, rechazó y lamentó el crimen, al tiempo que exigió justicia.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Luz Marina Miranda Macea, víctima de violencia física. Rechazamos este acto y reiteramos nuestro apoyo psicosocial a sus familiares”, anotó Zuleta.