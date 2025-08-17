Afectaciones en el suministro de agua potable, suspensiones del servicio de energía, vías colapsadas y un edificio inundado, se cuentan entre los estragos que causó en la ciudad de Montería un aguacero de más de tres horas acompañado de tormentas eléctricas.

Lea más: La Policía de Tránsito y Transporte de Córdoba intensifica la prevención vial en el puente festivo

Las intensas lluvias iniciaron pasadas las 8:00 de la noche del sábado 16 de agosto e hicieron colapsar los canales de desagüe en algunas zonas y en otras, como en el norte, llenaron tanto las vías que terminaron inundando el sótano del edificio Monteverde ocasionando daños en la estructura de esa construcción y en los vehículos.

Otros carros cayeron a un canal porque sus conductores, por el alto nivel de las aguas en las calles, no se percataron de este.

En medio de las emergencias, a eso de las 10:40 de la noche del sábado, el alcalde Hugo Kerguelén García, alertó a través de su cuenta de X a la ciudadanía para que tomara sus medidas, en especial evitara transitar y bañarse, como suele ocurrir.

Lea más: La Universidad de Córdoba tiene el primer quirófano especializado para grandes animales

También se reporta un derrumbe en el Cerro Montería, por lo que muchas familias han quedado en alto riesgo y deben trasladarse en aras de evitar una tragedia causada por deslizamientos. Sus humildes viviendas fabricadas con zinc y plástico se destruyeron y sus moradores se cuentan entre los primeros damnificados.

Se espera que en las próximas horas la administración municipal dé a conocer un balance preliminar de afectaciones por estas lluvias que, según el Ideam, van a continuar.