La Universidad de Córdoba se prepara para recibir el próximo martes 19 de agosto a sus estudiantes antiguos y nuevos con una infraestructura física, técnica y tecnológica renovada.

Así lo informó el rector Jairo Miguel Torres Oviedo durante un recorrido institucional realizado en compañía de directivos administrativos, decanos y funcionarios de distintas áreas.

Según el rector, los estudiantes “van a encontrar una universidad fortalecida en sus capacidades institucionales, y eso les va a permitir desarrollar un proceso en las mejores condiciones”.

Los espacios que han sido objeto de adecuaciones y dotaciones son el edificio de posgrados con aula inteligente y tecnología de última generación, así como la Facultad de Educación, con mejoras en bienestar profesoral y estudiantil.

En el ámbito cultural, sobresale la remodelación del Auditorio Cultural, que contará con una capacidad para 380 personas y un diseño acústico de primer nivel, convirtiéndose en uno de los mejor equipados del Caribe colombiano.

En el sector deportivo, el polideportivo recientemente terminado, el mantenimiento de la piscina y la adecuación de oficinas para deporte ofrecen a los estudiantes espacios óptimos para el esparcimiento y la actividad física.

La Biblioteca Central, con 5.200 metros cuadrados y en su fase final de construcción, promete ser un referente académico y tecnológico gracias a la cooperación con la gobernación de Córdoba.

El recorrido incluyó avances en la Facultad de Ciencias de la Salud, como la reciente adquisición de simuladores de parto de alta tecnología y adecuación de sala de informática para aula de clases, y en el programa de Licenciatura en Educación Artística dotaron la sala de prácticas musicales con instrumentos de viento, percusión y cuerda, además del mantenimiento de pianos e instrumentos de viento, ampliando la cobertura académica y práctica.

El rector Torres Oviedo hizo un llamado a la comunidad educativa a proteger y cuidar las capacidades, porque son un esfuerzo de la sociedad.