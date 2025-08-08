La Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Juventud Departamental, el Consejo Departamental y la Plataforma departamental de Juventudes de Córdoba, realizará este 12 de agosto la Primera Asamblea Departamental de Juventud.
Ello en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud.
El evento será presidido por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, y se constituye como el máximo escenario de consulta, deliberación y construcción colectiva del movimiento juvenil en el departamento.
Líderes juveniles, organizaciones, plataformas, consejeros municipales de juventud y demás expresiones juveniles, tanto asociadas como no asociadas, han sido convocados al evento para deliberar sobre los retos y oportunidades de la participación juvenil en Córdoba, generar insumos para la implementación y fortalecimiento de la Política Pública Departamental de Juventud, conectándola con las realidades territoriales. Además de promover la articulación entre actores juveniles e institucionales y reconocer el papel transformador de las juventudes en el desarrollo social, político y cultural del departamento.
