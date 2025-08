Las playas de Pompeya, en San Bernardo del Viento, se convierten en el escenario continental del surf con la realización de la Copa América de SUP 2025, una competencia internacional que reúne a más de 45 deportistas de alto rendimiento provenientes de 9 países, quienes se enfrentan en la modalidad Stand Up Paddle (SUP Surf) en las divisiones Open, Máster y Junior.

En el evento participan grandes exponentes de esta disciplina en Latinoamérica como Eri Tenório, tricampeón de la ICF World Cup (Brasil); Juliette Duhaime, medallista panamericana y representante argentina en el circuito APP World Tour; y el cordobés Darío González, medallista nacional de oro y plata en SUP Race, símbolo del crecimiento deportivo local.

Luis Aldana Dumar, director de Indeportes Córdoba, aseguró que con eventos como este “seguimos posesionando el deporte en el departamento de Córdoba, venimos a hacer un acompañamiento especial a dos deportistas cordobés, que no solo estarán representando a nuestro departamento, sino a toda Colombia. Dairo y Nacho, a ellos les deseamos el mayor de los éxitos en este evento deportivo”.

Además el dirigente deportivo le agradeció al Ministerio del Deporte, a la Federación Colombiana de Surf, pero sobre todo al gobernador Erasmo Zuleta Bechara por seguir creyendo en el deporte del departamento de Córdoba y seguir posesionándolo a nivel nacional.

Las delegaciones participantes en la Copa América de SUP 2025 son Brasil, Chile, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Panamá, Estados Unidos y Colombia.