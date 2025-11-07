Listos los representantes. Colombia dio a conocer la lista de peloteros que competirán por el país en la primera edición de la Copa América, que se disputará del 13 al 22 de noviembre en Panamá.

El estadio Edgar Rentería acogió a los jugadores del seleccionado nacional que, en su mayoría, vienen de jugar en el béisbol organizado en la última temporada.

En este naciente torneo, Colombia hace parte del Grupo B junto a Argentina, Brasil, Canadá, Puerto Rico y la anfitriona Panamá, siendo el estadio Mariano Rivera de la Chorrera donde se disputarán los juegos.

La novena nacional, que tendrá como manager a José Mosquera, llevará a un equipo con peloteros experimentados como Dilson Herrera, Jesús Marriaga, Brayan Buelvas, Carlos Arroyo, Fabián Pertuz, Guillermo Quintana, entre otros.

El combinado patrio debutará el jueves 13 de noviembre enfrentando a Brasil, el viernes se medirá a Panamá, el sábado a Puerto Rico, el domingo rivalizará con Argentina y el lunes cerrará la primera fase frente a Canadá.

Por otro lado, en el Grupo A estarán: Cuba, República Dominicana, México, Nicaragua, Curazao y Venezuela, quienes jugarán en el estadio Olímpico Juan Demóstenes Arosemena de Panamá.

El roster completo de Colombia:

Lanzadores: David Acevedo, Randy Cuentas, Carlos Díaz, Rubén Galindo, Jean Herrera, Wilson López, Harold Melengue, Carlos Ocampo, Kevin Escorcia, Luis De Ávila, Ronald Ramírez, Juan Polo, Víctor Vargas, Julio Vivas y Ezequiel Zabaleta.

Receptores: Guillermo Quintana y Daniel Vellojín.

Infielders: Francisco Acuña, Darío Borrero, Dayán Frías, Jaider Morelos y Fabián Pertuz.

Outfielders: Carlos Arroyo, Brayan Buelvas, Dilson Herrera, Jesús Marriaga y Tito Polo.