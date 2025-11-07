Novak Djokovic volvió a superar al alemán Yannick Hanfmann (6-3 y 6-4) y se situó en la final 144 de su carrera, a un paso de lograr el título 101, el segundo del 2025, que afrontará este sábado ante el italiano Lorenzo Musetti, ganador de la otra semifinal ante el estadounidense Sebastian Korda.

Será el décimo enfrentamiento entre los dos favoritos del torneo, en la final de la primera edición del ATP 250 de Atenas, en Grecia, en un balance actual de ocho victorias para ‘Nole’ y una para el transalpino.

El serbio de 38 años, ahora quinto del mundo, que la próxima semana acudirá una vez más a las Finales ATP, que reúne a los ocho mejores de cada temporada, que ha ganado ya en siete ocasiones, tardó una hora y veinte minutos en vencer por tercera vez al germano, 117 del ránking ATP, sin título alguno y al que ya había ganado en Ginebra el pasado año y este curso, semanas atrás, en Shanghai.

El balcánico está a un paso de añadir un nuevo trofeo a su colección en este evento nuevo en el calendario del tour que ocupa el lugar del que organizaba el propio jugador, en Belgrado. De hecho, su hermano Marco es el director de este torneo heleno.

No tuvo excesivos sobresaltos el ganador de veinticuatro Grand Slam para alcanzar la final 95 en pista dura de su trayectoria. Tomó ventaja en el primer set tras romper el saque del germano en el cuarto juego y situarse con 4-2, que fue determinante.

Después, Hanfmann, que cuenta como hechos más relevantes en su carrera las finales sin éxito en Gstaad 2017 y Kitzbuhel 2020, logró hacer break y ponerse con 3-1 pero Djokovic reaccionó, ganó cuatro juegos seguidos y tomó otra ventaja decisiva para ganar el parcial y el partido.

Djokovic busca nuevos retos. Ya está a un paso del título 101 de su carrera, el segundo del 2025 tras el de Ginebra que le situarían a dos del suizo Roger Federer, que acabó su carrera con 103 y a ocho de los 109 que consiguió el estadounidense Jimmy Connors, el que más ha conseguido a lo largo de su historia.

En frente tendrá al tenista de 23 años, Lorenzo Musetti, quien sudó tinta para doblegar a un Korda batallador pero ‘fallón’ en el tramo final, en un resultado final de 6-0, 5-7 y 7-5.

El de Carrara lo tuvo en su mano para llevarse el partido en dos sets, tras un imponente 6-0 inicial y un 4-3 arriba con su servicio en el segundo. Sin embargo, Korda no se rindió y le dio la vuelta al marcador y a las sensaciones, ya que forzó numerosas bolas de ‘break’ hasta conseguir su objetivo en dos ocasiones, y ganó la manga por 7-5.

En el definitivo, el norteamericano dispuso de un punto de partido con 5-4 y al resto, pero Musetti aguantó la embestida y salvó su servicio. Un golpe de efecto que le valió para pasar por encima emocionalmente de un Korda que no volvió a ganar un juego.