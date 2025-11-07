Carlos Cuesta, Gustavo Puerta y Carlos Andrés Gómez se convierten en las principales novedades del nuevo llamado del técnico Néstor Lorenzo a la selección Colombia de mayores, para la doble fecha de amistosos internacionales del mes de noviembre.

El defensor del Vasco da Gama, el mediocampista del Racing de Santander y el delantero del Vasco reciben una nueva oportunidad, haciendo parte de un listado liderado por la base de confianza del entrenador argentino, de la que hacen parte jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Daniel Muñoz, Camilo Cargas, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica, Yerry Mina, entre muchos otros jugadores.

En esta oportunidad no hacen parte del llamado elementos como Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández —que parece no tener un lugar seguro o estable en ‘la Amarilla’, pese a sus buenas actuaciones en el Real Betis de España—, el arquero Kevin Mier y el mediocampista creativo Juan Fernando Quintero, este último por estar jugando la fase decisiva del torneo argentino con River Plate.

📋 ¡𝐋𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥!



Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para la 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 🆚 🇳🇿 y 🇦🇺



🔗 https://t.co/gAN40t9B1b#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/wS4BiGZnL6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 7, 2025

Con respecto a la convocatoria de la anterior fecha Fifa, también quedaron por fuera el central Yerson Mosquera (Wolverhampton-ING), el lateral Andrés Román (Atlético Nacional-COL) y los extremos Kevin Serna (Fluminense-BRA) y Jaminton Campz (Rosario Central-ARG).

El nuevo llamado del técnico Lorenzo cuenta con la presencia de cinco jugadores costeños: los guajiros Álvaro Montero y Luis Díaz, el samario Luis Javier Suárez, el cartagenero Jorge Carrascal y el barranquillero Rafael Santos Borré.

Colombia enfrentará el sábado 15 de noviembre a NuevaZelanda, a partir de las 7 p.m., en el estadio Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Luego se medirá a Australia, el martes 18 de noviembre, desde las 8 p.m., en el estadio Citi Field de Nueva York.

Lista de convocados

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Camilo Vargas (Atlas-MEX) y David Ospina (Atlético Nacional-COL).

Defensas: Álvaro Angulo (Pumas-MEX), Carlos Cuesta (Vasco da Gama-BRA), Daniel Muñoz (Crystal Palace-ING), Dávinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Santiago Arias (Bahía-BRA) y Yerry Mina (Cagliari-ITA).

Centrocampistas: Gustavo Puerta (Racing de Santander-ESP), James Rodríguez (Club León-MEX), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ING), Jhon Arias (Wolverhampton-ING), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Richard Ríos (Benfica-POR) y Yáser Asprilla (Girona-ESP).

Delanteros: Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama-BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Johan Carbonero (Internacional-BRA), Luis Díaz (Bayern Munich-ALE), Luis Suárez (Sporting-POR) y Rafael Santos Borré (Internacional-BRA). EFE