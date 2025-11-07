Por fin está la programación de la última fecha. Junior ya conoce el día y la hora para enfrentar a Atlético Nacional, en el estadio Metropolitano, en la jornada 20 de la Liga-II.

El equipo rojiblanco, que este sábado visitará a Fortaleza, a partir de las 4:10 p. m., en el estadio Metropolitano de Techo, recibirá a los antioqueños el próximo jueves, a partir de las 7 de la noche, en la capital del Atlántico.

El compromiso del ‘Tiburón’ ante los paisas será uno de los siete que se dispute a la misma hora. Todo esto debido a que se definirán los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales y el punto invisible para esa fase del torneo.

En ese mismo momento también chocarán Llaneros FC vs. Envigado FC, Santa Fe vs. Alianza FC, Medellín vs. América, Pasto vs. Bucaramanga, Águilas Doradas vs. Tolima y Unión Magdalena vs. Fortaleza.

El mismo jueves, pero a las 4 p. m., La Equidad recibirá al Pereira. Los juegos entre Boyacá Chicó vs. Millonarios y Cali vs. Once Caldas, los cuales están a la espera de saber si los azules y los blancos llegan o no con posibilidades de clasificar.

Cabe destacar que el jueves, una vez finalizada la jornada, se realizará el sorteo de los cuadrangulares semifinales, los cuales comenzarían la semana del 17 de noviembre.

Así las cosas, todo está listo para que se juegue la última fecha, en la que se definirán los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales.