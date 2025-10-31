La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral Académico (COADE) realizarán el I Congreso Internacional de Derecho Electoral y Democracia, un espacio de análisis y debate sobre los retos que enfrenta la democracia en América Latina y los cambios en los sistemas electorales contemporáneos.
El evento se llevará a cabo los días 6 y 7 de noviembre de 2025 en la Sede Principal de la Universidad Libre, ubicada en el km 7 Vía Antigua a Puerto Colombia, Auditorio Benjamín Herrera, con participación gratuita, cupo limitado y previa inscripción a través del enlace https://forms.office.com/r/zTFCsvj8AR.
Durante las dos fechas se presentarán conferencias magistrales y paneles especializados sobre temas como la doble militancia, la gobernanza electoral, las inhabilidades para aspirar al Congreso, las reformas políticas en curso, la observación electoral y el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública.
Entre los invitados se destacan el Procurador General de la Nación, Dr. Gregorio Eljach Pacheco; el Presidente del COADE, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres; la Magistrada del Consejo Nacional Electoral, Dra. Maritza Martínez Aristizábal; el Magistrado del Consejo de Estado, Dr. Omar Joaquín Barreto Suárez; el Senador Dr. Alejandro Vega Pérez, y el Dr. Luis Medina Torres, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
También participarán reconocidos juristas y académicos como el Exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Dr. Pedro Felipe Gutiérrez Sierra; el Exmagistrado de la Corte Constitucional, Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo; y el Analista Político, Dr. Esteban Alexander Salazar Giraldo, entre otras destacadas autoridades del ámbito jurídico y político, quienes analizarán temas relacionados con la transparencia electoral, la confianza ciudadana y el papel de la justicia en la protección del voto.
El Congreso culminará con una muestra cultural y la entrega de certificaciones a los asistentes, consolidando a la Universidad Libre y sus aliados como referentes académicos en la promoción del derecho electoral y el fortalecimiento de la democracia en la región Caribe.
Podrán acceder a la programación completa del Congreso a través de los canales oficiales de la Universidad Libre Seccional Barranquilla: https://www.unilibre.edu.co/barranquilla/wp-content/uploads/sites/10/2025/10/I-Congreso-Internacional-de-Derecho-Electoral-y-Democracia-7.pdf