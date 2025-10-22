Consciente de este impacto, Uninorte brinda alternativas de financiación para que ningún estudiante de la región con compromiso se quede sin estudiar por falta de recursos.

Es por eso que la oferta de la Oficina de Financiamiento Estudiantil de Uninorte incluye diversas alternativas, como becas institucionales y externas, créditos con aliados estratégicos como bancos, cooperativas, Icetex y créditos directos, y mantiene canales de información y asesoría presenciales y virtuales para que los estudiantes y sus familias. José Campillo, jefe de la Oficina de Financiamiento Estudiantil, destaca la importancia de brindar la información con antelación. “Queremos que los estudiantes y sus familias se acerquen y obtengan toda la información que requieren para que el proceso de matrícula fluya de una forma mucho más rápida. Pensamos en ellos y los acompañamos en cada paso”.

Becas pregrado

Actualmente se encuentra abierta la convocatoria de becas de pregrado para iniciar estudios en el primer semestre del 2026, y se puede aplicar hasta el 31 de octubre a través de la página web de Uninorte. El Programa de Becas de Uninorte incluye becas completas y parciales, por unos semestres o toda la carrera, con recursos propios y de donaciones, que están dirigidas a reconocer la excelencia de los jóvenes del Caribe colombiano, con dificultades económicas comprobables.

· +Beca Tech: Cubre hasta el 95 % del valor de la matrícula durante toda la carrera para los programas de Ingeniería de Sistemas y Ciencias de Datos, además de garantizar matrícula de idiomas, apoyo semestral de manutención y un computador personal.

· Beca Fundación Gases del Caribe: Otorga cobertura del 100 % de la matrícula de pregrado (excepto Medicina y Odontología) y de la matrícula de idiomas para estudiantes que egresaron en los últimos tres años de colegios del Caribe colombiano, con excelente desempeño académico.

· Beca Nutresa - Uninorte: Aplica para una gama amplia de programas (Administración, Ingeniería, Ciencias sociales, etc.), cubriendo 95 % de la matrícula de pregrado e idiomas. Requiere puntaje mínimo en Saber 11, residir en estratos 1 a 3, y demostrar excelencia académica.

· Beca Álvaro Jaramillo Vengoechea: Financiamiento completo del 100 % de la matrícula de pregrado (salvo Medicina y Odontología), para estudiantes con dificultades económicas y buen desempeño académico. • Beca Hospital Universidad del Norte: Dirigida exclusivamente al programa de Enfermería, cubre 20 % del valor de la matrícula durante toda la carrera.

· Beca Progreso Combarranquilla: Otorga 100 % de matrícula para todos los semestres y de idiomas, a hijos de trabajadores afiliados a la Caja de Compensación Combarranquilla con ingresos bajos, y con alto rendimiento académico.

· Beca Roble Amarillo: Permite cubrir hasta el 100 % de la matrícula de pregrado e idiomas, además de auxilios de libros, transporte y alojamiento (cuando el estudiante provenga de fuera del Atlántico).

· Beca Uninorte Caribe: Para aspirantes de cualquier estrato que demuestren dificultades económicas y excelente rendimiento académico; aplica para la mayoría de los programas, con excepción de Medicina y Odontología.

· Beca Excelencia Deportiva: Cobertura del 100 % de matrícula de pregrado y idiomas en el primer semestre; la renovación depende del desempeño deportivo y académico.

· Beca Karl C. Parrish: Financia 100 % de la matrícula de pregrado e idiomas para jóvenes con alto rendimiento académico, participación extracurricular y orientación comunitaria. Aplica incluso para estratos más altos si hay dificultades económicas.

· Beca Profesor Alberto Assa: Cubre hasta 50 % del valor de matrícula en Educación Infantil y de idiomas durante toda la carrera. • Beca Marvel Moreno: Aplica para mujeres en ingenierías, economía, matemáticas, administración y otras carreras, con la posibilidad de cubrir hasta 50 % de matrícula y de idiomas.

· Beca Expreso Brasilia: Cobertura total de matrícula y de idiomas para estudiantes de la Región Caribe, con restricciones de edad e ingreso, y prioridad para hijos de empleados vinculados a ciertas empresas.

· Beca de Tu Vida: Es un crédito condonable que cubre el 100 % de la matrícula de pregrado e idiomas para egresados de instituciones oficiales del Distrito de Barranquilla, con puntaje mínimo en Saber 11. La postulación se realiza desde la misma plataforma de admisión de Uninorte: el aspirante, una vez inscrito en un programa de pregrado, accede a la convocatoria de becas con su usuario, selecciona la modalidad deseada, diligencia el formulario y adjunta los documentos de soporte mediante el sistema Sabrina. Crédito Uninorte: financiación directa y accesible.

Becas Nuevas

· Beca Latorre Padaui cubre el 50 % de la matrícula durante el primer año para estudiantes del programa de Enfermería que hayan sido bachilleres de colegios del municipio de Magangué y sus corregimientos, siempre que demuestren alto rendimiento académico y buenos resultados en la prueba Saber 11.

· Beca Positive Energy es una oferta completa para quienes aspiran a cursar Ingeniería Eléctrica: cubre el 100 % del valor de la matrícula de pregrado y de idiomas durante toda la carrera, exige excelente desempeño escolar, edad entre 16 y 22 años y puntaje mínimo en Saber 11. Ambas becas refuerzan la política institucional de Uninorte de democratizar el acceso a la educación superior, especialmente para quienes enfrentan barreras económicas o geográficas.

Créditos y financiación al alcance de todos

Pensando en quienes requieren apoyo económico para cubrir su matrícula, Uninorte ofrece una alternativa directa: el Crédito Uninorte, disponible para estudiantes de pregrado y posgrado. Esta línea de crédito, renovable y de tasas competitivas, cubre hasta el 50 % del valor de la matrícula y está diseñada para ajustarse a las necesidades particulares de cada estudiante.

Además del crédito interno, Uninorte mantiene alianzas con entidades financieras que ofrecen financiación hasta del 100 % del valor de la matrícula para programas de pregrado y posgrado. Entre estas destacan: Serfinanza, Fincomercio, Davivienda, Combarranquilla, Comedal, Sufi - Bancolombia, Bancoomeva y Crédito Brilla, entre otros, con tasas competitivas y beneficios como subsidios, respuesta inmediata, y hasta 84 meses para pagar.

Cada una de estas entidades ofrece planes flexibles, diseñados para ajustarse a distintos perfiles financieros, desde jóvenes sin experiencia crediticia hasta trabajadores con ingresos fijos. Para información detallada de cada una, clic aquí.

