En medio de los trabajos de acueducto y alcantarillado, la Gobernación ejecuta una de las apuestas sociales más ambiciosas de la última década: saldar deudas históricas con comunidades rurales y urbanas mediante el acceso a agua potable y alcantarillado digno, en línea con la visión del gobernador Yamil Arana Padauí de cerrar brechas sociales y dignificar la calidad de vida de las poblaciones más apartadas.

Somos agua, somos vida

Actualmente, Bolívar impulsa 15 proyectos de acueducto que están llevando agua potable a corregimientos, cabeceras municipales y comunidades que por décadas sobrevivieron con fuentes precarias o, simplemente, sin agua. Estas obras avanzan en Altos del Rosario, Norosí, Margarita, Soplaviento, Zambrano, Montecristo, Nicaragua en Pinillos, San José de Playón y Mampuján en María La Baja, Las Brisas en San Jacinto del Cauca, Unión – El Milagro y Macayepo en El Carmen de Bolívar, Las Piedras en San Estanislao y en San Juan – San Jacinto. A esto se suman dos sistemas regionales clave: el Regional Arroyohondo en Calamar y el Regional La Línea, que conecta a Villanueva, Santa Rosa y San Estanislao.

Cada proyecto ha sido diseñado para responder a las necesidades particulares de cada población, garantizando calidad, continuidad y, en muchos casos, llevando agua potable por primera vez a veredas enteras. Con esta apuesta, la cobertura del servicio de agua potable en Bolívar pasará del 81,6% en 2023 al 90% en 2027, superando la meta establecida en el Plan de Desarrollo ‘Bolívar Me Enamora’.

Saneamiento y dignidad

En paralelo, la Gobernación de Bolívar avanza en seis proyectos de alcantarillado sanitario en San Juan, Calamar, San Estanislao, Barranco de Loba, Tiquisio y El Guamo, municipios donde la ausencia de redes de manejo de aguas residuales ha impactado directamente en la salud y el bienestar de las comunidades.

Con estas intervenciones, la cobertura de alcantarillado en el departamento aumentará del 24% en 2023 al 45% en 2027, lo que contribuirá significativamente a mejorar la salud pública y la calidad de vida de miles de bolivarenses.

Progreso y desarrollo sostenible

Para el gobernador Yamil Arana, estas inversiones trascienden lo técnico y son una herramienta de transformación social.

“Llevar agua potable y saneamiento digno es cerrar brechas, salvar vidas y sembrar progreso en comunidades que habían sido olvidadas. Nuestro compromiso es que ningún bolivarense viva sin agua limpia y alcantarillado digno”, ha expresado en diversos escenarios.

Arana también enfatiza que sin servicios básicos no hay desarrollo real, “Sin servicios básicos no hay progreso posible. Ningún desarrollo real se logra sobre la sed, la insalubridad o el abandono. Estas obras no son solo tubos y concreto: son la base de una Bolívar más justa, saludable y con futuro”, subrayó el mandatario departamental.

El compromiso de la administración incluye fortalecer la capacidad técnica de los municipios para operar y mantener estos sistemas, promover la educación ambiental y generar empleo local durante la ejecución de las obras.

Con estos proyectos, Bolívar se proyecta como referente nacional en cobertura de agua potable y saneamiento básico, demostrando que la infraestructura social es la piedra angular de un desarrollo justo, equitativo y sostenible para todos sus habitantes.