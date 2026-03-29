El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, informó que este domingo quedaron definidas las líneas de acción del Plan de Recuperación Temprana para los ocho departamentos afectados por el frente frío: La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Norte de Santander.

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Siete sectores del Gobierno nacional participaron en las mesas de trabajo que permitieron establecer la hoja de ruta para ejecutar el plan de recuperación.

​​Las mesas articularon a los sectores de transporte, vivienda, educación, agricultura, ambiente, minas y energía, así como al Programa de Alimentación Escolar (UAPA).

“​​El trabajo conjunto, realizado de manera anticipada, permitirá que, en cuanto estén disponibles los recursos (previstos para abril), los territorios reciban una respuesta organizada, eficiente y oportuna", destacó la Ungrd en un comunicado.

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Asimismo, detalló que el Gobierno nacional destinó 8,7 billones de pesos para la recuperación temprana, de los cuales 6,3 billones serán canalizados a través de la Ungrd, en su rol de coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

La Ungrd no ejecuta estos recursos directamente, sino que los transfiere a cada sector para su implementación en los territorios.

En ese sentido, la entidad explicó que el sector transporte rehabilitará vías, puentes e infraestructura fluvial, priorizando las zonas más aisladas. Por su parte, minas y energía restablecerá la infraestructura eléctrica afectada.

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​​Mientras que en el sector vivienda “se desarrollarán nuevas soluciones habitacionales, se otorgarán subsidios de arriendo y se ejecutarán mejoramientos”, sostuvo.

Agregó que el sector ambiente adelantará la restauración de ecosistemas estratégicos e implementará el Centro Regional de Monitoreo, Pronóstico y Alertas del Valle del Sinú.

“​​En el sector rural, agricultura incorporará alivios financieros y medidas productivas. Así mismo, educación recuperará infraestructura escolar y entregará dotaciones. El Programa de Alimentación Escolar restablecerá los comedores afectados como parte de la recuperación de servicios esenciales", concluyó.

Acciones ejecutadas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres subrayó que, antes de recibir los recursos del plan de recuperación, ya ha venido ejecutando acciones concretas en los territorios.

Por ejemplo, en Córdoba, uno de los departamentos más afectados por el frente frío, opera con 15.000 horas de maquinaria amarilla y 1.000 horas de volqueta para rehabilitar vías y limpiar canales.

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​​Además, mantiene activas 10 motobombas, con capacidad de bombeo de hasta 62.000 metros cúbicos por hora, para reducir los niveles de inundación.

​​La entidad igualmente ha distribuido más de un millón de litros de agua potable a través de nueve carrotanques y ha lavado 10 kilómetros de calles en barrios afectados de Montería.

​​En Tierralta brinda asistencia técnica para la adecuación de alojamientos temporales en Cerro de las Tetas, Cerro El Toro, Nuevo Tay, Santana y Villa Providencia, y evalúa nuevas construcciones con el apoyo de organizaciones humanitarias.

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​​“Tres puentes ya fueron asignados para restablecer la conectividad: uno reconectará Magdalena con La Guajira y dos irán a Antioquia, uno de los cuales permitirá restablecer la conexión vial con Córdoba”, destacó en el comunicado.

Por último, indicó que las comisiones técnicas trabajan en los municipios junto a alcaldes y comunidades para levantar información en terreno, que se incorporará directamente en las acciones del Plan.