En los últimos meses, la región Caribe ha sido receptora de los estragos de los frentes fríos. Estos fenómenos climáticos, que provienen de las latitudes norte, han causado inundaciones y torrenciales lluvias, así como un incremento en viento y marea que ha agravado la erosión costera en territorios vulnerables a esta problemática, como lo es Puerto Colombia.

Le puede interesar: Se avecina un nuevo frente frío, pero no habría lluvias intensas

Desde que arribó el primer sistema meteorológico, los caseteros y algunos pescadores que se ubican en el margen izquierdo del muelle municipal han estado angustiados, ya que el mar se está “tragando” la playa y aún amenaza con invadir sus puestos.

Pero esta preocupación se acentuó luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunciara un nuevo frente frío que influirá en las condiciones de viento y oleaje en las costas del Caribe colombiano esta semana.

Orlando Amador

“Las pérdidas son bastantes, tanto económica como físicamente. Esto es un desgaste que tenemos día a día aquí, tratando de cuidar y conservar nuestras pertenencias. No nos ha dejado literalmente trabajar y nos ha restado más playa; ha venido socavando el frente de cada negocio”, dijo Milena Gonzáles, propietaria de una caseta.

El porteño Carlos Piñate, dueño del restaurante Santa Rita, aseguró que la erosión costera que aún atraviesan les imposibilita adoptar un turismo de alto nivel y les dificulta prestar un servicio de calidad.

“Desde el frente frío que tuvimos en febrero estamos sin playas. (...) El mar está nuevamente en las piedras, cosa que ya se había retirado; tenía rato que no llegaba hasta aquí”, indicó el comerciante Piñate.

Incluso, a algunos comerciantes les tocó cerrar sus establecimientos porque el mar logró alcanzarlos. Tal es el caso de la caseta El Esfuerzo, la cual tuvo que cerrar por dos semanas por la contingencia.

“Esto nos ha perjudicado en cuanto a que se llevó las casetas, los kioscos, y también nos dejó sin trabajar. Dejamos de laborar como 15 días aproximadamente”, aseveró William Ariza, dueño del establecimiento.

Acciones de la Alcaldía

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades para que adopten celeridad en la instalación de espolones en la zona. Con respecto a esto, la Alcaldía de Puerto Colombia indicó a esta casa editorial que, junto con la Gobernación del Atlántico, adelantan estudios previos para instalar dichas barreras pétreas.

Resaltaron que este proyecto se radicó a nivel nacional, con el fin de aunar esfuerzos correspondientes y que sean asignados los recursos a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Además: Dimar pondrá en funcionamiento el proyecto GreenVoyage2050, en cooperación con la OMI

La administración municipal también destacó que han desplegado medidas preventivas como la instalación de banderas rojas, presencia de salvavidas y restricciones de horarios de uso de playas.

Por otra parte, indicaron que han iniciado el proceso de estabilización de terreno en los sectores La Rosita y Vistamar, los cuales son los más afectados por el fenómeno de erosión costera estructural.

Asimismo, notificaron que han entregado 1.400 mercados a todos los operadores turísticos, caseteros, ayudantes de cocina y meseros que no han logrado trabajar a causa de este fenómeno.