La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó este lunes que seis de los once tripulantes del avión Hércules C-130 que se accidentó en el departamento amazónico del Putumayo murieron en el siniestro, que dejó al menos 34 fallecidos, 70 heridos y 21 desaparecidos.

Lea: Tres cesarenses, entre las víctimas de la tragedia aérea en Putumayo

“Seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber”, señaló la institución en una publicación de X, en la que expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Los fallecidos son el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, la mayor Natalia Rojas Velandia, el sargento Julián David González Herrera, el técnico primero Javier Fernando Méndez Torres y el técnico segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes.

Lea: Avión Hércules accidentado en Puerto Leguízamo había sido donado por Estados Unidos

#ComunicaciónOficial | La @FuerzaAereaCol se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber.



Extendemos nuestras más sinceras condolencias… pic.twitter.com/pYsvFplhTT — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 24, 2026

El accidente ocurrió en la mañana de este lunes cuando la aeronave, que transportaba a 125 personas entre militares, policías y una tripulación de 11 personas de la FAC, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo, por causas que aún se desconocen.

Redes sociales Imagen del accidente de avión en Putumayo.

Identidades de dos policías fallecidos

La Policía Nacional confirmó que dos de sus uniformados, que se movilizaban como pasajeros en la aeronave siniestrada, murieron y reveló sus identidades.

“No hay palabras suficientes para expresar lo que siento por la partida de nuestros compañeros, el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero de policía Hoz Gutiérrez, del Gaula de la Policía quienes perdieron la vida en este lamentable hecho”, señaló.

Y concluyó: “Honraremos su memoria todos los días, cuidando a Colombia con el mismo amor y entrega con el que ellos lo hicieron”.

¡𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜́𝗔𝗦 𝗙𝗔𝗟𝗟𝗘𝗖𝗜𝗘𝗥𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗦 𝗘𝗟 𝗦𝗜𝗡𝗜𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗔𝗘́𝗥𝗘𝗢!



El trágico accidente del avión Hércules de la @FuerzaAereaCol en Puerto Leguízamo (Putumayo) enluta hoy a nuestro país y llena de dolor a la @PoliciaColombia.… https://t.co/yCCQUSPwsP pic.twitter.com/3OtQQCJQX0 — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 24, 2026

Según el balance más reciente de autoridades regionales, el siniestro deja al menos 34 muertos, 70 heridos y 21 personas desaparecidas, cifras que continúan siendo preliminares.

Lea: En video quedó registrado el momento previo al accidente del avión Hércules en Putumayo

El gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, señaló que decenas de heridos han sido trasladados a hospitales en ciudades como Florencia y Neiva, capitales de los departamentos de Caquetá y Huila, respectivamente, así como a Bogotá, debido a la limitada capacidad del sistema de salud en Puerto Leguízamo.

La evacuación se realiza por vía aérea, ya que este municipio amazónico no tiene conexión por carretera con el resto del país y solo es accesible por avión o por río en trayectos de varias horas.

Lea: Algunos de los uniformados heridos en accidente del avión Hércules llegaron a Bogotá para ser atendidos en el Hospital Militar

En las labores de rescate participan, además de las Fuerzas Militares y organismos de socorro, habitantes del municipio que colaboraron en el traslado inicial de los heridos desde la zona del siniestro hasta el principal hospital de la localidad.

La FAC destacó la trayectoria y servicio de los tripulantes fallecidos y aseguró que las labores de rescate siguen para localizar a los desaparecidos.