Migración Colombia emitió este martes un boletín con recomendaciones para los viajeros para que durante la Semana Santa su paso por los Puestos de Control Migratorio sea más ágil.

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Así las cosas, para la Semana Mayor, del 27 de marzo al 6 de abril, recordó la entidad que los ciudadanos pueden hacer uso de herramientas como Biomig y el diligenciamiento previo del CheckMig, que permiten reducir tiempos de espera y optimizar el proceso migratorio.

Migración /Cortesía

“Es importante recordar que, en caso de viajar con niñas, niños y adolescentes, Biomig no está habilitado a la salida del país como medida de protección y debe hacerse control presencial en los módulos de Migración Colombia; sin embargo, para ingresar al país sí es permitido para mayores de 12 años”, indicó.

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Recordó en este sentido que Biomig es el sistema de control biométrico dispuesto por Migración Colombia para realizar control migratorio y autogestionar la confirmación de identidad e itinerario de viaje en cuestión de segundos y sin filas; además, es de uso gratuito y está disponible en todos los aeropuertos internacionales del país como el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, José María Córdova en Rionegro (Antioquia), Rafael Núñez en Cartagena, Alfonso Bonilla Aragón en Palmira (Valle del Cauca, que presta servicio a Cali), Ernesto Cortissoz en Barranquilla y Matecaña, que atiende la ciudad de Pereira, Además, el Puesto de Control Terrestre en Rumichaca (Nariño).

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“Para ciudadanos extranjeros, este sistema puede ser utilizado en la salida del territorio nacional sin necesidad de registro biométrico previo ya que la lectura de su pasaporte suministra la información necesaria”, sostiene el reporte.

De otro lado, puso de presente el organismo estatal, CheckMig es el sistema que permite a los viajeros, nacionales y extranjeros que pretendan ingresar o salir de Colombia, precargar toda la información relacionada de su viaje, por lo que diligenciar este formulario digital antes de viajar, facilita el flujo en los puestos de control y contribuye a una experiencia más ordenada para los viajeros.

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Este servicio se puede encontrar en el inicio de la página web de Migración Colombia (www.migracioncolombia.gov.co), en el botón CheckMig, donde se podrá diligenciar el formulario de registro migratorio con 72 horas de anticipación y hasta una hora antes del viaje, o consultarlo y descargarlo en todo momento.

“Verificar con anticipación los documentos de viaje, por obvio que parezca, le ayudará a evitar contratiempos o hasta cancelaciones. Los ciudadanos colombianos mayores de edad deben contar con pasaporte vigente o documento de viaje válido, así como con la visa o permiso correspondiente según el país de destino. Para niños, niñas y adolescentes, además del pasaporte vigente y el registro civil de nacimiento, es obligatorio presentar el permiso de salida autenticado por parte del padre, madre o acudiente que no los acompañe durante el viaje. Esta medida aplica tanto para menores colombianos como extranjeros residentes en el país y responde al compromiso del Gobierno Nacional con la protección integral de la niñez”, explica Migración.

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Y dice que los ciudadanos extranjeros deberán presentar su pasaporte vigente o documento de viaje válido y encontrarse dentro del tiempo de permanencia autorizado en Colombia al momento de su salida.

Se recomienda a todos los viajeros presentarse en los aeropuertos con al menos tres horas de anticipación, especialmente durante temporadas vacacionales por la alta demanda de vuelos, concluye el informe.