La Procuraduría habría pedido a la Corte Suprema de Justicia confirmar la condena contra Santiago Uribe Vélez por el delito de concierto para delinquir y absolverlo por homicidio agravado, en el proceso que se sigue en su contra por supuestamente liderar el grupo paramilitar de Los 12 Apóstoles.

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Así lo informó este miércoles la emisora Blu Radio, al recordar la condena en segunda instancia de 28 años que le impuso el Tribunal Superior de Antioquía el pasado 25 de noviembre.

En este caso, hace dos semanas Jaime Granados, abogado del ganadero y empresario, presentó ante el Tribunal un recurso con el que busca que la Corte Suprema de Justicia revoque la condena, al considerar que la sentencia por concierto para delinquir y homicidio agravado desconoció pruebas fundamentales del proceso.

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El fallo del Tribunal revocó la absolución dictada en primera instancia por el caso del grupo armado ilegal que operó en el norte de Antioquia durante los noventas.

La sentencia también compulsó copias para investigar su posible responsabilidad en otros homicidios ocurridos en la Hacienda La Carolina.

De acuerdo con el referido fallo, Uribe Vélez fundó y dirigió el grupo Los Doce Apóstoles, que con el centro de operaciones en la Hacienda La Carolina presuntamente tenían un plan sistemático para eliminar a personas consideradas “indeseables” o auxiliares de la extinta guerrilla de las FARC.

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Granados advirtió al respecto que el proceso estuvo politizado y que no se permitió contrarrestar adecuadamente las versiones de los testigos principales de la Fiscalía.

“No se puede condenar a un ciudadano sobre la base de testigos que han mentido, que se contradicen, que llegan movidos por intereses o que padecen graves trastornos mentales sin corroboración externa”, fue la argumentación de la bancada defensiva.