El expresidente Álvaro Uribe se refirió a dos hechos familiares que le han causado gran dolor precisamente en esta fecha, un 25 de noviembre.

Leer más: Aprehenden a adolescente que habría permitido que su pareja abusara sexualmente de su hija: el responsable ya había sido capturado

Desde el Ubérrimo, junto a sus trabajadores y colaboradores, el exmandatario publicó un emotivo video en sus redes sociales, en el que lamenta el asesinato de su padre hace 43 años, y la condena a su hermano Santiago Uribe este martes.

“En este 25 de noviembre, un día difícil, mi padre habría cumplido 93 años. Tenía 50 años y medio cuando lo asesinó las FARC y hoy condenaron a mi hermano. Hay que respetar la justicia, pedirle ayuda a Dios”, dijo Uribe.

Asimismo señaló que daría su testimonio sobre cómo es su hermano, quien fue condenado a 28 años y cuatro meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

Ver también: Él es Mario Bert, el esposo de Carolina Sabino, su apoyo emocional en la final de MasterChef Celebrity

“Ha sido un gran hijo, un gran hermano, un gran esposo, un gran padrastro, un hombre sencillo, de patrimonio básico y de valores éticos y morales. El camino que queda es que Dios nos ayude”, añadió conmovido.

Cabe recordar que el Tribunal concluyó este martes 25 de noviembre que Santiago Uribe “conformó y dirigió un grupo armado ilegal que, desde la hacienda La Carolina ubicada en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal (Antioquia), llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas consideradas como indeseables y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia, especialmente en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia”.