Santiago Uribe Vélez apelará a través de su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, la condena a 28 años de prisión que este martes le impuso en segunda instancia el Tribunal Superior de Antioquia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, relacionados con la creación y financiación del grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’.

Lea: Condenan a Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, por homicidio agravado y concierto para delinquir

El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez apelará la decisión del tribunal ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que su expediente sea revisado nuevamente.

Tras conocerse la sentencia, los abogados Jaime Granados, Juan Felipe Amaya y Jesús Albeiro Yepes emitieron un comunicado en el que anunciaron que será interpuesta la impugnación especial.

“Siendo fieles a nuestra costumbre profesional expresamos nuestro respeto por la decisión judicial. No obstante, consideramos, por la realidad probatoria del caso, que la misma trae consigo la injusta condena de un ciudadano inocente como lo es Santiago Uribe Vélez. (...) La defensa técnica y material de Santiago Uribe Vélez interpondrán y sustentarán la impugnación especial a fin de que el caso sea conocido por la honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde confiamos prevalezca la verdad y la justicia”, se lee.

La condena contra Santiago Uribe Vélez

El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe a 28 años y tres meses de prisión al resolver los recursos de apelación presentados por la Fiscalía, la Procuraduría y la parte civil del caso y declarar “penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de lesa humanidad, uno de homicidio agravado” y otro de “concierto para delinquir agravado”.

Lea: Los 12 Apóstoles: el grupo de “limpieza social” que marcó una época oscura en Antioquia

“En consecuencia, el condenado Santiago Uribe Vélez cumplirá la pena de 340 meses de prisión”, precisó el Tribunal, que agregó que el hermano del exmandatario también deberá pagar una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales, es decir más de 10.500 millones de pesos colombianos.

Igualmente, el Tribunal lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años y denegó la prisión domiciliaria.

“Una vez en firme esta decisión se proferirá orden de captura para el cumplimiento de la sentencia”, agregó la información.

Al hermano del expresidente Uribe lo condenaron por participar en la conformación de ‘Los doce apóstoles’, un grupo paramilitar que nació en Yarumal, en el departamento de Antioquia, y también de estar implicado en el asesinato de Camilo Barrientos, ocurrido en 1994 en esa población.

Lea: Álvaro Uribe reacciona a condena contra su hermano Santiago: “Siento profundo dolor; Dios nos ayude”

“Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”, escribió el expresidente Álvaro Uribe Vélez en X al conocer la decisión judicial de segunda instancia.

La defensa del ganadero Uribe estuvo encabezada por el abogado Jaime Granados, quien es también el letrado del exmandatario en sus casos judiciales y dijo en varias oportunidades que en el proceso hubo falsos testigos e incluso manipulación mediática.

El expresidente Uribe, entre tanto, ha sido denunciado por sus presuntos vínculos con los paramilitares en sus años como gobernador de Antioquia (1995-1997), incluida una que lo relaciona indirectamente con la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados 17 campesinos en octubre de 1997.