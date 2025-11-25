Tras el fallo del Tribunal Superior de Antioquia sobre la condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de 28 años y cuatro meses, el exmandatario reaccionó a través de su cuenta de X.

Leer también: Condenan a Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, por homicidio agravado y concierto para delinquir

“Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”, publicó el expresidente en un mensaje en X.

Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 25, 2025

Santiago Uribe fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

E Tribunal concluyó que Santiago Uribe “conformó y dirigió un grupo armado ilegal que, desde la hacienda La Carolina ubicada en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal (Antioquia), llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas consideradas como indeseables y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia, especialmente en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia”.

Importante: Corte Suprema de Justicia mantiene restricción a Salvatore Mancuso en Córdoba y otras regiones

El fallo también señala que el grupo dirigido por el hermano del expresidente “actuó en los primeros años de la década de los noventa y contó con el concurso por acción y omisión de agentes del Estado, principalmente de la policía y se concertó así mismo con particulares”.

También se lee en el fallo que este grupo contaba con dos lugartenientes que se encargaban de las acciones violentas, uno en la parte urbana: Hernán Darío Zapata, conocido con el alias de ‘Pelo de chonta’, y otro en la parte rural, conocido como ‘Rodrigo’.

En ese entonces, indica la condena, “se perpetró el homicidio de Camilo Barrientos Durán, quien en su condición de conductor de un bus ‘escalera’, que hacía la ruta entre Campamento y Yarumal, fue asesinado por dos sicarios que le propinaron varios disparos con arma de fuego, cuando conducía por ese trayecto”.

Este hombre había sido señalado por el grupo criminal dirigido por Uribe Vélez como un “auxiliador de la guerrilla”.