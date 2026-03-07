La vicepresidenta Francia Márquez salió el viernes en defensa de la patrullera Saray Córdoba, quien fue capturada el pasado 4 de marzo en una estación de Policía en Quibdó tras una presunta agresión contra un mayor de la institución.

Lea: Video: Capturan a una patrullera tras presunta agresión a un superior dentro de una estación de Policía

Márquez calificó como acto de racismo el llamado de atención por parte del mayor de la Policía que desató la discusión. En un video se escucha al oficial decirle a la patrullera que “no está peinada” y cuando ella lo refuta la manda a callar.

La uniformada, molesta, le advirtió al superior que no le ordenara callarse y lo agredió físicamente. Minutos después fue capturada en flagrancia por los delitos de ataque o agresión a superior e insubordinación.

Lea: Cierran complejo turístico donde falleció Yuris García tras lanzarse de un tobogán en Norte de Santander

Inadmisible 🇨🇴 Quibdó Chocó

Toda nuestra solidaridad con la Patrullera involucrada

El Mayor fue un abusivo !



Ustedes que opinan ?

Abuso de poder o insubordinación?



Capturada patrullera en Quibdó tras presunta agresión a un mayor de la Policía: quedó en video

El hecho ocurrió… pic.twitter.com/4gfo6vSUMa — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) March 6, 2026

“Como mujer afrodescendiente y Vicepresidenta de Colombia, rechazo con profunda indignación el acto de racismo ocurrido contra la patrullera Winy Saray Córdoba en Quibdó. Lo sucedido no es un hecho aislado. Es reflejo del racismo estructural, de la estigmatización y del irrespeto que durante décadas han tenido que enfrentar las mujeres afrodescendientes por su color de piel, por su cabello y por lo que representan”, escribió la funcionario en su cuenta de X.

Lea: Policía asegura que no hay presencia de grupos armados en Bucaramanga tras video difundido en redes

Agregó que “ninguna mujer debe ser humillada ni ridiculizada por su identidad. La dignidad de las mujeres negras no se negocia. La violencia nunca será el camino, pero tampoco podemos seguir normalizando la discriminación. Colombia debe avanzar hacia una sociedad donde el respeto y la igualdad sean una realidad para todos y todas”.