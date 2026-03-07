El coronel Henry García indicó que las autoridades mantienen intercambio permanente de información de inteligencia con los organismos de seguridad del Estado. — La Policía Nacional descartó la presencia de grupos armados en Bucaramanga, luego de la circulación en redes sociales de un video en el que aparecen varios hombres armados mencionando supuestas acciones contra extorsionistas en la capital de Santander.

“Buenos días comunidad de Bucaramanga. Por medio de este video queremos manifestar que no vamos a permitir que personas de Cúcuta o Venezuela lleguen a Bucaramanga a intimidar a los comerciantes con extorsiones y amenazas”, se escucha en el mensaje difundido.

Ante ello, la Policía aseguró que no hay evidencia que confirme la presencia de grupos delincuenciales organizados en la ciudad.

Por su parte, el subcomandante de la institución, coronel Henry García, señaló que las autoridades mantienen intercambio permanente de información de inteligencia con los organismos de seguridad del Estado y que, hasta el momento, no se ha identificado actividad de estructuras armadas ilegales en el área metropolitana de Bucaramanga.

“Podemos decir categóricamente que no tenemos información puntual sobre la presencia de esas supuestas estructuras armadas en el área metropolitana”, enfatizó el coronel García.

Asimismo, indicó que el video que circula en redes sociales está siendo analizado por las autoridades para determinar su origen y autenticidad.

En las imágenes se observa a supuestos defensores de los comerciantes, todos armados, asegurando que no permitirán que personas provenientes de otras regiones del país o extranjeras lleguen a la ciudad a cometer extorsiones.

Finalmente, la Policía señaló que aún no se ha establecido quiénes son los hombres que aparecen en la grabación, ni si las armas que portan son reales.