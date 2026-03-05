El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) prohibió la venta en el país de 136 esmaltes semipermanentes que contienen en su fórmula algunos ingredientes nocivos.

Estos productos ya habían sido prohibidos en diciembre pasado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el mecanismo de integración subregional líder en el continente, conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Mediante la Resolución 2548 de 2025, la CAN prohibió el uso de los ingredientes Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y la N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT) en productos cosméticos.

Esto por la evidencia científica que confirma los riesgos carcinogénicos, tóxicos para la reproducción y de sensibilización en la piel asociados a estas sustancias en algunos de los esmaltes semipermanentes.

Ante esto, el Invima procedió -mediante la resolución 2026007526 del 17 de febrero de 2026- a la cancelación de 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) de algunos esmaltes semipermanentes que contenían los ingredientes prohibidos.

“La medida implica que dichos productos no pueden ser comercializados, ni procede su agotamiento de existencias a partir del 16 de febrero de 2026, quedando prohibida su comercialización en la subregión andina”, explicó el Invima en un comunicado.

Agregó que esta decisión se adopta como parte de las acciones de protección a la salud pública en el espacio comunitario, tras confirmarse los riesgos que conlleva la inclusión de los mencionados ingredientes en productos cosméticos.

El proceso de cancelación de las NSO se realizó de manera automática al vencimiento del plazo de 60 días otorgado desde la publicación de la Resolución en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, el pasado 15 de diciembre de 2025.

“Con esta medida, la CAN y las autoridades sanitarias nacionales reiteran su compromiso con la protección de los consumidores y profesionales de belleza, garantizando que los productos disponibles en el mercado cumplan con los más altos estándares de seguridad”, destacó el Invima.

Por último, el instituto invitó a fabricantes, importadores, distribuidores y establecimientos de comercio a verificar de manera permanente el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y a consultar los canales oficiales de información.

“La corresponsabilidad y el cumplimiento oportuno de las disposiciones regulatorias son fundamentales para fortalecer la confianza en el mercado y salvaguardar la salud pública”, concluyó.