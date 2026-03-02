El presidente Gustavo Petro instó este lunes a regresar al derecho internacional para poner fin a la guerra en Irán, donde considera que no hay condiciones para una revolución, y de esta forma evitar que el conflicto se siga extendiendo a otros países de Oriente Medio.

“Hay que volver cuánto antes al respeto al derecho internacional. Además de la población iraní afectada, una revolución allí es ilusoria por la fuerte base popular que defiende el sistema teocrático, y un regreso a la monarquía es una estupidez, ahora los países del golfo sufren ataques de Irán sin mayor defensa”, escribió Petro en su cuenta de X.

Desde el pasado sábado, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron sus ataques contra Irán, en los que murieron el máximo líder iraní, Ali Jameneí, y decenas de mandos militares de la República Islámica, Petro ha abogado por la paz mundial.

“La mayoría de los países europeos, los mismos países del golfo también agredidos por Irán, buscando la unidad árabe, América Latina y África podríamos encontrar el regreso inmediato a conversaciones de paz y al derecho internacional”, agregó.

El mandatario alertó además del riesgo nuclear en esta guerra y señaló que estas armas se convirtieron “en extorsión sobre la base de su capacidad de destrucción de la vida humana”, por lo que señaló que “el camino racional de la humanidad es eliminarla en todas partes del mundo”.

También apuntó a que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, “tiene hoy una gran responsabilidad ante la humanidad”.

“De ello dependerá su futuro. La bandera de la democracia y la libertad es victoriosa solo si atraen a los pueblos y los pueblos se atraen sin agredirlos, acompañando sus luchas, pero no reemplazando el pueblo. Una democratización de una sociedad solo se logra por la historia y las luchas que esa sociedad haga, nadie impone una democracia”, sostuvo.