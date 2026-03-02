El Ejército de Israel aseguró este lunes estar bombardeando en Teherán varios cuarteles subterráneos del régimen iraní, según una videoconferencia con medios locales, en la que advirtió de que la guerra contra Irán durará el tiempo que sea necesario.

“Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron otra extensa ola de ataques en todo Teherán. Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea lanzaron más de 100 municiones sobre varios cuarteles subterráneos del régimen”, anunció el portavoz castrense en hebreo, Effie Defrin.

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Ataques de Israel en Teherán.

Además, insistió en que según un “plan sistemático” en estrecha colaboración con el Ejército estadounidense, aviones de combate están también destruyendo bases de lanzamiento y misiles balísticos en suelo iraní.

“En estos momentos, cientos de aviones de la Fuerza Aérea están atacando simultáneamente al Líbano e Irán”, añadió sobre el nuevo frente de este conflicto regional, después de que esta madrugada el grupo chií Hizbulá atacase por primera vez el norte de Israel.

Preguntado por un periodista sobre la duración de la ofensiva, que el presidente de EE. UU., Donald Trump, estimó ayer en cuatro semanas, Defrin negó un límite temporal al tratarse de poner fin a una supuesta “amenaza existencial” contra Israel.

“Tenemos varios objetivos para esta guerra. Objetivos que hemos definido y que profundizaremos con el tiempo. Cuanto más daño causemos a este régimen, más agravaremos el daño. Continuaremos mientras sea necesario” dijo.

Bombardeos en el Líbano

Al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas en la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hizbulá en medio del conflicto con su aliado Irán.

EDGAR GUTIERREZ/EFE Israel bombardea Beirut tras el presunto lanzamiento de cohetes por parte de Hizbulá.

La mayor parte de las víctimas, 20 fallecidos y 91 heridos, se registraron en el extrarradio capitalino conocido como el Dahye, mientras que los restantes once muertos y 58 heridos tuvieron lugar a causa de los ataques en la región meridional del país, informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.

La oficina, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, alertó de que este es solo un balance “preliminar”, por lo que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Israel lanzó esta madrugada una intensa oleada de bombardeos contra del Dahye y el sur del país, lo que provocó numerosos desplazamientos desde esas zonas, llegando a colapsar las carreteras en dirección norte.

Las acciones tuvieron lugar después de que Hizbulá atacara con proyectiles y drones unas instalaciones militares en el norte de Israel, en lo que argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Ali Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.