Colombia amaneció este domingo 1 de marzo temblando, el fenómeno natural tuvo lugar en el departamento de Norte de Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Lea también: Hijo de Sofía Vergara visitó la estatua de su madre en el Gran Malecón

De acuerdo con el instituto geocientífico, el epicentro de sismo fue el municipio de Salazar, en el mencionado departamento, y se registró exactamente a las 5:12 de la mañana de este domingo.

La magnitud del temblor fue de 5.3 y tuvo una profundidad de 179 km.

De momento las autoridades locales no reportan daños materiales ni pérdidas humanas así como tampoco heridos a causa de este fenómeno recurrente en esta parte de Colombia.

Lea también: Decomisan y destruyen 52 kilos de queso en local de Soledad por inadecuado tratamiento alimentario

Paso a paso para activar la alerta de sismos en los celulares

Google cuenta con un sistema de detección temprana basado en la red ‘ShakeAlert’, conformada por más de 1.600 sensores sísmicos, que permite enviar notificaciones automáticas ante la ocurrencia de temblores.

Para activar esta opción, los usuarios deben:

Ingresar a la configuración del dispositivo. Seleccionar Seguridad y emergencia y luego Alertas de terremotos. Si esta opción no aparece, dirigirse a Ubicación, pulsar Avanzada y activar Alertas de terremotos.

Lea también: Paola Jara estrena ‘No va a cambiar’, una cumbia poderosa que marca su nueva etapa musical

Recomendaciones ante un sismo

La Universidad Nacional de Colombia construyó una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta en caso de que se encuentre en medio de un sismo resaltando que lo primero que se debe hacer ante este tipo de emergencias es conservar la calma, esto con el fin de poder actuar de manera rápida y segura: