Colombia amaneció este domingo 1 de marzo temblando, el fenómeno natural tuvo lugar en el departamento de Norte de Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
De acuerdo con el instituto geocientífico, el epicentro de sismo fue el municipio de Salazar, en el mencionado departamento, y se registró exactamente a las 5:12 de la mañana de este domingo.
La magnitud del temblor fue de 5.3 y tuvo una profundidad de 179 km.
De momento las autoridades locales no reportan daños materiales ni pérdidas humanas así como tampoco heridos a causa de este fenómeno recurrente en esta parte de Colombia.
Paso a paso para activar la alerta de sismos en los celulares
Google cuenta con un sistema de detección temprana basado en la red ‘ShakeAlert’, conformada por más de 1.600 sensores sísmicos, que permite enviar notificaciones automáticas ante la ocurrencia de temblores.
Para activar esta opción, los usuarios deben:
- Ingresar a la configuración del dispositivo.
- Seleccionar Seguridad y emergencia y luego Alertas de terremotos.
- Si esta opción no aparece, dirigirse a Ubicación, pulsar Avanzada y activar Alertas de terremotos.
Recomendaciones ante un sismo
La Universidad Nacional de Colombia construyó una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta en caso de que se encuentre en medio de un sismo resaltando que lo primero que se debe hacer ante este tipo de emergencias es conservar la calma, esto con el fin de poder actuar de manera rápida y segura:
- Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de columnas, bajo un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer.
- Si se encuentra en una construcción informal, trate de salir de inmediato, durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación, si no puede salir protéjase en un lugar seguro.
- Nunca use ascensores para evacuar.
- No se ubique bajo los marcos de las puertas, ya que no es un lugar seguro, el marco ayuda a disipar la energía del sismo, por lo cual puede romperse y colapsar.
- Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una columna o lugar seguro, frene la silla y proteja su cabeza con los brazos. Asegúrese que, en su lugar de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación.
- Si está en su vivienda y sólo si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, ya que se podrían trabar y dejarle a usted y su familia encerrados.
- Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, permanezca en la cama o a un costado y proteja con los brazos o almohada su cabeza.
- Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios, con precaución diríjase al centro de la calle, tenga cuidado con los vehículos, es muy posible que los conductores no hallan sentido el sismo.