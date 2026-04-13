Un temblor de magnitud 3.0 despertó a decenas de personas en zona rural de Boyacá durante la la madrugada de este lunes 13 de abril.

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De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico se presentó a la 1:12 a. m. y tuvo como epicentro al municipio de Chita, en Boyacá.

Asimismo, la entidad detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

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Varios usuarios de redes sociales indicaron que sintieron el temblor en Chita. Al parecer, el sismo no dejó personas lesionadas ni daños en infraestructura.

¿Qué hacer durante un temblor?

La Universidad Nacional de Colombia construyó una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta en caso de que se encuentre en medio de un sismo resaltando que lo primero que se debe hacer ante este tipo de emergencias es conservar la calma, esto con el fin de poder actuar de manera rápida y segura:

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