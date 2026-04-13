Un temblor de magnitud 3.0 despertó a decenas de personas en zona rural de Boyacá durante la la madrugada de este lunes 13 de abril.
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De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico se presentó a la 1:12 a. m. y tuvo como epicentro al municipio de Chita, en Boyacá.
Asimismo, la entidad detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.
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Varios usuarios de redes sociales indicaron que sintieron el temblor en Chita. Al parecer, el sismo no dejó personas lesionadas ni daños en infraestructura.
¿Qué hacer durante un temblor?
La Universidad Nacional de Colombia construyó una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta en caso de que se encuentre en medio de un sismo resaltando que lo primero que se debe hacer ante este tipo de emergencias es conservar la calma, esto con el fin de poder actuar de manera rápida y segura:
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- Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de columnas, bajo un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer.
- Si se encuentra en una construcción informal, trate de salir de inmediato, durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación, si no puede salir protéjase en un lugar seguro.
- Nunca use ascensores para evacuar.
- No se ubique bajo los marcos de las puertas, ya que no es un lugar seguro, el marco ayuda a disipar la energía del sismo, por lo cual puede romperse y colapsar.
- Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una columna o lugar seguro, frene la silla y proteja su cabeza con los brazos. Asegúrese que, en su lugar de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación.
- Si está en su vivienda y sólo si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, ya que se podrían trabar y dejarle a usted y su familia encerrados.
- Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, permanezca en la cama o a un costado y proteja con los brazos o almohada su cabeza.
- Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios, con precaución diríjase al centro de la calle, tenga cuidado con los vehículos, es muy posible que los conductores no hallan sentido el sismo.