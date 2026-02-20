El Colegio Refous anunció el pasado 13 de febrero que se acogerá a la Ley 1116 de reorganización empresarial, tras culminar el proceso de matrícula de más de 1.500 estudiantes para el año lectivo en curso en la zona rural de Bogotá. La decisión fue comunicada por el rector, Santiago Jeangros, mediante una circular dirigida a la comunidad educativa.

La institución informó que enfrenta una situación financiera crítica y que la solicitud de reorganización busca ordenar sus compromisos económicos bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades.

¿Por qué el Colegio Refous se acoge a la Ley 1116?

En el comunicado oficial, la rectoría explicó que “desde hace varios meses un comité de expertos ha revisado las mejores opciones” para afrontar la situación administrativa y financiera.

Según el documento, las prioridades del análisis han sido: “Atender los compromisos administrativos con la excelencia y transparencia que nos han caracterizado siempre desde hace casi 70 años” y “Garantizar que, mientras se atienden estos retos administrativos, la operación del Colegio, su excelencia académica y el talento humano que lo hacen posible, sean la prioridad siempre”.

El rector también señaló que una de las recomendaciones fue “hacer uso de un recurso normal que permite la ley colombiana de solicitar una reorganización administrativa mediante el amparo que ofrece la Ley 1116”, decisión que ahora deberá ser evaluada por la autoridad competente.

La Ley 1116 establece un mecanismo de reorganización empresarial que permite a las entidades continuar operando mientras negocian acuerdos de pago con sus acreedores. Si no se logra un acuerdo viable, el proceso podría avanzar hacia una eventual liquidación.

¿Qué pasará entonces con los estudiantes?

La noticia se conoció tras la circulación de la circular institucional y un video difundido en redes sociales. Algunos padres de familia manifestaron que se enteraron por canales informales, lo que generó inquietud entre estudiantes y acudientes.

Varios representantes expresaron preocupación por la estabilidad académica y por los recursos ya invertidos en matrículas y pensiones. También advirtieron sobre la posibilidad de que, en caso de no prosperar la reorganización, el proceso derive en una liquidación ordenada por las autoridades.

Frente a estas inquietudes, la dirección del Colegio Refous aseguró: “Esto es un lugar de tranquilidad para todos ustedes, pues el Colegio durante estos casi 70 años ha funcionado con total normalidad y excelencia; así seguirá siendo”. Asimismo, afirmó que las decisiones adoptadas “en la actualidad nos permiten garantizar la operación”.

Así reaccionó el Consejo de Padres y ASREFOUS

Tras el anuncio, el Consejo de Padres y la Asociación de Padres de Familia (ASREFOUS) emitieron un pronunciamiento dirigido a la comunidad educativa, luego de ser convocados por las directivas para conocer en detalle las medidas adoptadas.

De acuerdo con lo informado por los representantes, la reunión tuvo como propósito socializar las recomendaciones formuladas por un comité asesor de expertos, orientadas a garantizar la continuidad institucional y priorizar la operación académica y administrativa.

Los voceros enfatizaron que el Colegio Refous no se encuentra en proceso de quiebra, liquidación o cierre, ni existe intención de finalizar su operación. Indicaron además que la actividad académica y administrativa se mantiene con normalidad y que se están atendiendo los requerimientos necesarios para su adecuado funcionamiento.

Para 2026, añadieron, se proyectan ajustes y mejoras orientadas al fortalecimiento institucional, la calidad del servicio educativo y la consolidación de la propuesta formativa que ha caracterizado al plantel durante casi siete décadas.