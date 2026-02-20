La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia impuso una condena de 10 años y dos meses de cárcel al exmagistrado José Leonidas Bustos por su vinculación con el escándalo denominado el Cartel de la Toga.

De acuerdo con el fallo, Bustos fue absuelto por el delito de tráfico de influencias de servidor público. No obstante, el alto tribunal lo halló responsable, en calidad de coautor impropio, por los delitos de cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo, así como por concierto para delinquir.

Asimismo, la sentencia establece, además, el pago de una multa de 133.738.170 pesos y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de la condena principal.

El tribunal también rechazó concederle la suspensión condicional de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria, razón por la cual ordenó su captura para que cumpla la sentencia en establecimiento carcelario.En la misma decisión sedispusotramitar notificación roja ante Interpol con el fin de ubicarlo.

Además, la Sala compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que la Unidad de Extinción de Dominio adelante las investigaciones sobre bienes que presuntamente habrían sido obtenidos como resultado directo o indirecto de actividades ilícitas.

También solicitó indagar un posible delito contra la administración de justicia en actuaciones relacionadas con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el excongresista Julio Eugenio Gallardo Archbold.

Por último, la decisión no impone el pago de costas procesales al exmagistrado y señala que contra la sentencia procede el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

