Las autoridades de San Gil adelantan investigaciones luego de que varias estudiantes del Colegio San José de Guanentá resultaran intoxicadas tras ingerir clonazepam dentro de un salón de clases.

El hecho ocurrió en la tarde del pasado miércoles 18 de febrero, encendió las alertas en el municipio santandereano y activó protocolos de atención en salud y protección de menores.

De acuerdo con información oficial, cinco adolescentes entre los 14 y 16 años ingresaron al servicio de urgencias del hospital regional con síntomas asociados a intoxicación por este medicamento de uso psiquiátrico.

Las autoridades sanitarias confirmaron que se activaron las rutas correspondientes y se notificó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el acompañamiento del caso.

Algunas de las menores requirieron atención especializada en salud mental y fueron remitidas a centros asistenciales con servicio de psiquiatría, luego de presentar conductas de riesgo posteriores a la ingesta del fármaco.

Representantes de la comunidad manifestaron preocupación por la posible venta de medicamentos y otras sustancias psicoactivas en inmediaciones de la institución educativa. Según denuncias conocidas públicamente, se estaría facilitando el ingreso de estas sustancias a los estudiantes.

Las autoridades locales indicaron que se investiga cómo las menores accedieron al clonazepam, ya que se trata de un medicamento de control especial que no es de libre comercialización y solo puede ser suministrado bajo prescripción médica.

Desde la Secretaría de Salud municipal señalaron que el caso también será evaluado para determinar si existen factores relacionados con salud mental o situaciones de vulnerabilidad que hayan influido en el hecho.