La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Guardia Civil, capturó en Medellín a Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio, señalado como uno de los principales operadores financieros del Clan del Golfo y considerado un “narco invisible” de cuarta generación, informaron este viernes autoridades.

Leer más: Detenido en Madrid “peligroso” líder de la banda criminal ‘Los Shottas’, que opera en Buenaventura

“Medio Labio está considerado por los investigadores como uno de los máximos exponentes del narcotráfico internacional, que operan desde estructuras empresariales aparentemente legales, evitando la exposición directa y delegando en intermediarios y testaferros, para impedir su identificación, pero teniendo una capacidad logística incluso mayor”, señalaron las autoridades.

Polic/Cortesía

La captura se produjo en la segunda fase de la operación internacional “Gulupa II”, que en octubre de 2025 logró desarticular parcialmente una red criminal responsable de introducir más de 120 toneladas anuales de cocaína en Europa a través de puertos de España, Bélgica y Países Bajos.

No olvide leer: “Había violencia antes por parte de David”: familiar de colombiana hallada muerta en un congelador en EE. UU.

Las investigaciones y labores de inteligencia, soportadas en pruebas obtenidas de una plataforma de mensajería cifrada de alto nivel, permitieron documentar actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de activos a gran escala.

“Hoy no solo estamos capturando un narcotraficante que ha delinquiado por casi 30 años, por tres décadas, sino que hemos sacado de circulación a quien maneja o quien manejaba la la caja mayor del clan del Golfo y tenía esos enlaces transnacionales con las estructuras criminales de mayor envergadura, pero que mayor daño le causan al mundo como es Ndrangheta, denominada “La Calabresa”, como es Mocro Maffia y unas estructuras criminales que tienen injerencia en México.”, dijo Elver Vicente Alfonso Sanabria, director Investigación Criminal e INTERPOL.

Lea acá: ICBF confirma vinculación laboral de 2.300 madres comunitarias: “Es el primer paso para una transformación profunda del sistema”

Historial criminal de alias Medio Labio

De acuerdo con las autoridades, alias Medio Labio inició su trayectoria criminal como administrador de las finanzas ilícitas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), trabajando para cabecillas como Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, Miguel Ángel Mejía Múnera y Víctor Manuel Mejía Múnera, alias Los Mellizos, y posteriormente, consolidó su papel como estratega financiero del Clan del Golfo, realizando movimientos de dinero en efectivo a través del sistema informal Hawala, por un valor aproximado de $147 mil millones de pesos colombianos, recursos presuntamente derivados del narcotráfico internacional.

Polic/Cortesía

Se conoció que ‘Medio Labio’ es primo hermano de alias Don Mario, uno de los fundadores históricos del Clan del Golfo. En 2008 fue capturado por porte ilegal de armas y entre 2020 y 2023 estuvo envuelto en un proceso por lavado de activos, el cual culminó con su liberación por falta de evidencias en ese momento.

Lea también: Radican en Cámara moción de censura contra ministro Guillermo Jaramillo tras muerte de Kevin Acosta

Con la detención de ‘Medio Labio’, las autoridades dan por descabezada la rama logística y financiera de esa estructura vinculada al Clan del Golfo.

Polic/Cortesía

Según los investigadores, al detenido se le atribuye la incautación de más de 16 toneladas de cocaína en distintos países y el movimiento de cerca de 40 millones de euros ( unos 47,1 millones de dólares) en menos de seis meses.

Las autoridades lo consideran uno de los máximos exponentes de los llamados “narcos invisibles”, figuras que operan desde fachadas empresariales aparentemente legales, delegando funciones en intermediarios y testaferros para evitar la exposición directa.

Lea acá: La MOE muestra preocupación por “narrativa” para sembrar dudas sobre resultados de las elecciones

Además, Herrera supuestamente ejerció funciones de dirección financiera, blanqueo de capitales y coordinación internacional para grupos ligados al Clan del Golfo.

Polic/Cortesía

También se le vincula con la consolidación de bodegas de acopio en Costa Rica y República Dominicana, desde donde se almacenaban cargamentos de hasta 20 toneladas de cocaína.

Según la investigación, el detenido mantenía nexos con mafias europeas y carteles mexicanos, así como con redes asociadas al denominado Cartel de los Soles en Venezuela, articulando la ruta Colombia–Venezuela–Europa y África.

Le puede interesar: Menor de 11 años fue atacada a mordiscos y con arma blanca en una estación de gasolina en Bogotá

Alias Medio Labio fue presentado ante un Juez de Control de Garantías, quien dio legalidad a su captura y ahora deberá responder por los delitos de lavado de activos con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; enriquecimiento ilícito de particulares; cohecho por dar u ofrecer, y concierto para delinquir.