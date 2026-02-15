Los fuertes combates entre grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han dejado al menos 60 familias desplazadas en las últimas horas, en el corregimiento de Agua de la Virgen, zona rural del municipio de Ocaña, en Norte de Santander.

Estos enfrentamientos se han venido presentando desde hace un par de días en los límites entre los departamentos de Norte de Santander y el Cesar, específicamente en el sector de Nuevo Amanecer, frontera con los municipios de Río de Oro y San Martín. La comunidad civil se ha visto altamente afectada.

Estas familias, que han llegado al casco urbano del municipio de Ocaña, provenientes de las veredas Nuevo Amanecer, La Enllanada y San Agustín, han sido atendidas por la Personería local, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.

“Estas personas llegaron a resguardarse en casas de sus conocidos y familiares, han recibido el acompañamiento del Ministerio Público a través de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia Católica, así como de la administración municipal. En las próximas horas se estarán realizando las respectivas tomas de declaraciones para prestar los respectivos apoyos a estas familias”, señaló Hugo Guerrero, secretario de gobierno de Ocaña.

Según los defensores de derechos humanos en la región, los combates se presentan desde hace varios días entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que se disputan el control territorial en límites entre estos dos departamentos.

Asimismo, el personero del municipio de Ocaña, Jorge Bohórquez, afirmó en entrevista con La FM que: “Tenemos por lo menos tres personas heridas que están en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, hay reporte de personas retenidas y desaparecidas. Esta es una situación bastante compleja y muy grave, pues lo que viene ocurriendo en ese sector donde hay presencia de estos grupos de autodefensas, y por eso hemos iniciado con la ruta de atención a esta población".