La Defensoría del Pueblo sigue de cerca las acciones del Gobierno nacional, así como del local y de la institucionalidad en Córdoba frente a la atención de las emergencias provocadas por las lluvias que han terminado por dejar inundar varios municipios obligando a cientos de familias a dejar sus hogares.

“Ante la emergencia invernal que ha azotado a varios departamentos de la región Caribe y afectado a miles de personas, la Defensoría del Pueblo en su rol como entidad que vela por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, ha venido realizando visitas a los alojamientos temporales habilitados en Montería, donde permanecen cientos de familias provenientes tanto del área rural como urbana afectadas por las inundaciones registradas en los últimos días”, aseguró la entidad.

Agregaron que, durante los recorridos que han venido haciendo, la entidad ha podido constatar de primera mano la situación humanitaria que enfrentan las comunidades afectadas, muchas de las cuales debieron abandonar sus viviendas por inundaciones y daños.

Además, siguen atendiendo como invitado permanente los Puestos de Mando Unificado para hacer seguimiento a la “respuesta institucional frente a la emergencia, aportando desde su mandato preventivo y de vigilancia para que las medidas adoptadas prioricen la dignidad y el bienestar de las personas afectadas”.

La Defensoría sostuvo que en los escenarios en los que hace presencia adelantan la verificación de posibles vulneraciones de derechos, condiciones de salubridad y riesgos de contaminación, así como la evaluación de las condiciones de alojamiento, acceso a agua potable, alimentación suficiente, servicios de salud y disponibilidad de espacios seguros, especialmente para niñas, niños, personas mayores y población en situación de vulnerabilidad.

“En estos escenarios la Defensoría sirve como enlace entre las comunidades y la institucionalidad, elevando las peticiones, con el fin de que se les dé trámite”, aseveraron.

Finalmente, precisaron que continuarán ejerciendo seguimiento permanente para contribuir a que la atención humanitaria sea “integral, oportuna y respetuosa de los derechos fundamentales en otros territorios del país”.