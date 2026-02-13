La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona se vio envuelta en un nuevo escándalo. Hace un tiempo, se conoció que su hermano, Salim Kadamani, celebró contratos con las entidades del Gobierno, y ahora su madre, Alexandra Fonrodona Montoya, también firmó seis contratos con el Gobierno Petro por casi 600 millones de pesos.

De estos, tres fueron suscritos durante enero de 2026 y alcanzaron el valor de 313 millones de pesos. Las contrataciones fueron reveladas por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, y llama más la atención que estas fueron suscritas con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud.

“Con los 3 contratos de 2026 la señora Fonrodona pasó de tener un ingreso mensual de casi 12 millones a más de 26 millones de pesos”, advirtió Pedraza, quien especificó que uno de los contratos suscritos en enero tiene un valor de 126 millones de pesos y fue acordado con la Superintendencia de Salud; el segundo, de 116 millones de pesos, se firmó con el Ministerio de Salud; finalmente, el tercero, por 70 millones de pesos, corresponde a una prestación de servicios al Ministerio del Interior.

Cabe señalar que además de estos tres contratos, la representante indicó que Alexandra Fonrodona tuvo otro en 2025 por 141 millones; otra más en 2024 por 92 millones y para 2023 se reportó otro, para ese entonces por 48 millones de pesos.

Las contrataciones de la mamá de la ministra de Cultura estarían violando la normativa sobre la declaración de conflictos de interés, que deben seguir los funcionarios públicos.