Ante los señalamientos de presunto uso indebido de las donaciones y ayudas humanitarias para los damnificados por la emergencia ambiental en Córdoba, el Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizó una fuerte advertencia a los alcaldes o políticos.

Durante su visita a la cuidad de Montería – una de las más golpeadas por las recientes lluvias – el presidente Gustavo Petro inicialmente lanzó varios dardos a los alcaldes de los municipios de Córdoba afectados por las lluvias y los señaló de desviar los recursos destinados para la atención de los damnificados por la emergencia.

En su momento, el jefe de Estado aseguró que los políticos estarían usando las ayudas para hacer “campaña” y conseguir votos, de cara a las próximas elecciones.

“Están usando las ayudas nuestras diciendo que las ponen los políticos, que están en campaña, diciendo que la ayuda es de ellos, que voten por ellos, y la plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros. Eso se llama sinvergüenzura electoral y no queremos eso”, dijo el jefe de Estado.

Ahora, Carlos Carrillo – durante un nuevo consejo de ministros realizado este jueves 12 de febrero – volvió a referirse al tema y aseguró que si alcaldes o políticos usan ayudas humanitarias para beneficiar a terceros o hacer campañas políticas, podrían enfrentar procesos penales por fraude a subvención.

“Si alguna persona o político están usando esas donaciones del Estado para hacer política o venderlo, estaría incurriendo en un delito de subvención. Eso puede tener una pena hasta de 9 años. Puede ser para un alcalde que meta un amigo suyo y saque un damnificado.”, afirmó el funcionario.

Emergencia económica: Petro dice que el impuesto al patrimonio se cobrará a las 15 mil empresas más grandes del país

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, hablaron sobre el nuevo impuesto que se estableció con la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica en los ocho departamentos más afectados por las lluvias asociadas a los frentes fríos.

El mandatario indicó que se trata del impuesto al patrimonio y destacó que involucra a las empresas más grandes del país. “No microempresarios, ni pequeñas empresas. Empresas con patrimonio líquido entre $10.000 y $31.000 millones pagarían el 0,6 %. Empresas con patrimonio líquido superior a $31.000 millones pagarían el 1,2 %”, explicó.

Por su parte, el ministro Germán Ávila recordó que en la anterior declaratoria de emergencia económica, que fue suspendida por la Corte Constitucional, el Gobierno había planteado el impuesto al patrimonio para las personas naturales, pero esta vez la medida va dirigida a personas jurídicas.

“Entonces planteamos un impuesto al patrimonio a las personas jurídicas, pero teniendo el cuidado de tocar a las empresas y personas jurídicas de patrimonios más altos. Exactamente estamos planteando un impuesto al patrimonio para 15 mil empresas, las más grandes del país”, sostuvo.

Añadió que el nuevo decreto incluye medidas complementarias de la anterior declaratoria, como los alivios para la agroindustria del país, “en el sector urbano, en la pequeña industria, la microempresa que nos generen incrementos en la producción y que nos generen mayores dinámicas de recuperación de empleo y de recuperación económica en las zonas afectadas. Para esos efectos hemos venido conversando con Finagro y Banco Agrario, para asegurar esa atención de tasas compensadas agropecuarias”.

El presidente Petro también anunció medidas para contener el aumento en el precio de los alimentos durante la emergencia, como priorizar el abastecimiento interno de los mismos.

En ese sentido, propuso que los pequeños y medianos productores agrarios accedan a créditos con tasa del 0 %, a través de la banca pública, para aumentar la producción nacional mientras se supera la emergencia.