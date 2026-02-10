Durante el Consejo de Ministros realizado este lunes 9 de febrero en Montería, Córdoba, a propósito de las emergencias presentadas en ese departamento, el presidente Gustavo Petro mencionó a la fiscal General Luz Adriana Camargo con una denuncia que ya había hecho la Colombia Humana.

Leer también: El ELN dice que el presidente Petro “claudicó” ante EE. UU. y decidió renunciar a la paz

El mandatario, replicando lo que publicó en su cuenta de X el movimiento político, indicó que la Fiscalía tendría una alianza con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“... De la fiscal que hace alianzas con candidatos presidenciales... Dicen ahora... Para ver cómo nos coge presos para que gane uno de los responsables de la represa de Urrá”, dijo el presidente.

Estas palabras se refieren a una denuncia de la Colombia Humana que señala una supuesta alianza de la Fiscalía con De la Espriella.

“Hace pocos minutos llegó a nuestro movimiento una denuncia anónima que revela graves señalamientos sobre una presunta alianza entre altas esferas de la Fiscalía y el abogado Abelardo de la Espriella. Solicitamos una investigación formal y que se le aclare a la opinión pública si existe algún vínculo entre el cónyuge de la fiscal general de la nación y el abogado candidato Abelardo de la Espriella que consistiría en el desarrollo de un falso positivos judiciales para encarcelar miembros del gobierno”, se lee en la publicación del movimiento político.

Más adelante en el mismo Consejo de Ministros, comentó el presidente: “Ese desconocimiento de propietarios significa testaferrato, y, por tanto, o una oportunidad, sí, con Fiscalía, pero ahora la fiscal dice que está ya precisamente el abogado de los testaferros. Pero que no sea cierto esa vaina, porque el tipo dijo que nos iba a destripar y comenzaron… Entonces nos toca ponernos también nosotros en emergencia… La fiscal está fijada con los abogados de los testaferros”.

Hace pocos minutos llegó a nuestro movimiento una denuncia anónima que revela graves señalamientos sobre una presunta alianza entre altas esferas de la Fiscalía y el abogado Abelardo de la Espriella. Solicitamos una investigación formal y que se le aclare a la opinión pública… — Colombia Humana (@ColombiaHumana_) February 10, 2026

Importante: Alcaldes de Córdoba se quedaron sentados en el piso esperando un espacio para reunirse con el presidente Petro

Hasta el momento solo se trata de una denuncia en redes sociales, pues no se han conocido pruebas ni documentos oficiales sobre una denuncia en la misma Fiscalía. Tampoco hay hasta ahora pronunciamientos de parte de la fiscal Camargo.

Por otro lado, De la Espriella, en una entrevista en Blu Radio, dijo que no conoce al esposo de la fiscal Camargo, Germán Marroquín Grillo, que es con quien lo vinculan inicialmente.

“No sé quién es Germán Marroquín Grillo, no lo conozco. Si me lo encuentro en la calle, no sé quién es”, afirmó De la Espriella. Agregó que tampoco conoce a la fiscal Camargo.