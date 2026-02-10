El Ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, calificó de “exitoso” el arancel del 30 % que se impuso a los productos provenientes de Colombia, pues aseguró que ya “ha habido operativos en la frontera” por parte del país vecino, una de las razones por las que inició la guerra comercial.

“La medida ha sido exitosa porque ya ha habido operativos en la frontera de parte de Colombia. Eso es una reacción, pero aquí lo que se requiere es más presencia militar en el lado colombiano”, aseguró este lunes Jaramillo en una entrevista con el canal Teleamazonas.

“Yo soy optimista. Creo que vamos a conseguir esta mejora en los controles”, agregó el ministro.

La guerra comercial la inició el 21 de enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, cuando anunció que desde el 1 de febrero entraría en vigor una “tasa de seguridad” del 30 % sobre productos colombianos, asegurando que ese país no realizaba “acciones firmes” para luchar contra los grupos criminales y el narcotráfico en la frontera.

Tras esa decisión, Colombia dijo que impondría un arancel idéntico a más de 50 productos ecuatorianos y también suspendió el suministro de electricidad a Ecuador.

En respuesta, el Gobierno ecuatoriano elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol por uno de sus principales oleoductos.

Jaramillo dijo este viernes que para controlar las fronteras hay que “gastar fortunas” en equipos militares, personal, sistemas de control modernos y vehículos, entre otros, pero que el problema de seguridad se podría resolver “con un control de las dos partes, de manera coordinada”. “El control es de los dos, no uno solo”, reiteró.

Por lo que señaló que el Gobierno espera tener pronto “una respuesta favorable de Colombia” sobre la seguridad fronteriza, principal tema tratado en la reunión que mantuvieron el viernes la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y la colombiana, Rosa Villavicencio, junto a ministros de ambos países.

El titular de Producción dijo estar consciente de la preocupación que tienen los gremios comerciales por el impacto que esta medida puede causar, pero aseguró que se ha reunido con algunos sectores para decirles que es temporal y que debe haber una “unión” entre todos para apoyar esta decisión del Gobierno.

“No hay comercio de manera sostenible sin seguridad, sin control en la frontera. Este punto es muy importante”, resaltó.

Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.