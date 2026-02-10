La aerolínea Avianca reiteró este lunes a través de un comunicado su preocupación ante la posible afectación de los servicios migratorios a viajeros derivada del plan tortuga anunciado por la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO).

“Esta situación podría impactar al Aeropuerto El Dorado y a otros aeropuertos con operación internacional en el país. Avianca vuelve a hacer un llamado para que las partes involucradas busquen soluciones que aseguren la prestación ininterrumpida de este servicio”, se lee.

Indicó que ha decidido activar un plan de protección para los clientes con vuelos en conexión (internacional-doméstico y doméstico-internacional) que viajan durante los próximos días.

Las medidas incluyen:

Flexibilidad en conexiones: opción de modificar los vuelos para ampliar el tiempo de conexión, sujeto a disponibilidad.

Cambio de itinerario: posibilidad de cambiar la fecha de viaje sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria, para volar hasta 15 días después de la fecha original del vuelo, sujeto a disponibilidad.

“Estos cambios pueden gestionarse a través del Contact Center, las oficinas de venta de la aerolínea y directamente en los aeropuertos”, explicó Avianca.

Esta tarde Migración Colombia informó que ha dispuesto un plan especial de contingencia en los principales puestos de control migratorio del país ante el anuncio de plan tortuga por parte del sindicato de la entidad.

La operación reglamento afectaría principalmente a los viajeros en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, ya que es la terminal aérea que mayor número de pasajeros moviliza por día en el país.

El sindicato de Migración Colombia alega que el Gobierno nacional ha incumplido los acuerdos adquiridos con los trabajadores de la entidad para mejorar sus condiciones laborales.

Sin embargo, la entidad aseguró a través de un comunicado que sí se ha trabajado “de manera permanente” para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Mesa de Diálogo Social y Colectivo realizada el 5 de diciembre de 2024 entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales.

“Como resultado de estos esfuerzos y pese a las dificultades presupuestales, el Gobierno Nacional materializó el principal de los acuerdos mediante la expedición del Decreto 0978 del 10 de septiembre de 2025, que creó la Bonificación Migratoria. El primer pago de esta bonificación se realizó el 5 de diciembre de 2025, como reconocimiento a la labor de los trabajadores y trabajadoras de la entidad”, se lee.

Igualmente destacó que durante la presente administración Migración Colombia “realizó dos ampliaciones de planta entre 2023 y 2024, que permitieron la creación de 667 nuevos empleos”.

“A pesar de las barreras financieras derivadas de la no aprobación de la Ley de Financiamiento y de la suspensión del Decreto de Emergencia Económica, Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores continúan adelantando los esfuerzos técnicos y administrativos necesarios para avanzar en la implementación del Rediseño Institucional del Sector Relaciones Exteriores”, sostuvo.