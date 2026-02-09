Migración Colombia informó en la tarde de este lunes que ha dispuesto un plan especial de contingencia en los principales puestos de control migratorio del país ante el anuncio de plan tortuga por parte del sindicato de la entidad.

La operación reglamento afectaría principalmente a los viajeros en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, ya que es la terminal aérea que mayor número de pasajeros moviliza por día en el país.

El sindicato de Migración Colombia alega que el Gobierno nacional ha incumplido los acuerdos adquiridos con los trabajadores de la entidad para mejorar sus condiciones laborales.

Sin embargo, la entidad aseguró a través de un comunicado que sí se ha trabajado “de manera permanente” para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Mesa de Diálogo Social y Colectivo realizada el 5 de diciembre de 2024 entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales.

“Como resultado de estos esfuerzos y pese a las dificultades presupuestales, el Gobierno Nacional materializó el principal de los acuerdos mediante la expedición del Decreto 0978 del 10 de septiembre de 2025, que creó la Bonificación Migratoria. El primer pago de esta bonificación se realizó el 5 de diciembre de 2025, como reconocimiento a la labor de los trabajadores y trabajadoras de la entidad”, se lee.

Igualmente destacó que durante la presente administración Migración Colombia “realizó dos ampliaciones de planta entre 2023 y 2024, que permitieron la creación de 667 nuevos empleos”.

“A pesar de las barreras financieras derivadas de la no aprobación de la Ley de Financiamiento y de la suspensión del Decreto de Emergencia Económica, Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores continúan adelantando los esfuerzos técnicos y administrativos necesarios para avanzar en la implementación del Rediseño Institucional del Sector Relaciones Exteriores”, sostuvo.

Plan de contingencia

Ante el anuncio del plan tortuga, Migración Colombia indicó que ha desplegado un plan de contingencia y emitió varias recomendaciones a los viajeros para evitar contratiempos.

Explicó que como parte de la estrategia de contingencia se reforzarán los filtros de control con cerca de 50 funcionarios de la entidad, con capacidad de respuesta operativa, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y una atención eficiente a los usuarios.

“El refuerzo se concentrará de manera prioritaria en el área de inmigración, teniendo en cuenta que los procesos de emigración continúan siendo gestionados a través del sistema Biomig, lo que permite agilizar el flujo de viajeros”, agregó.

Hizo un llamado a los viajeros a enrolarse previamente en Biomig y a hacer el máximo uso de las herramientas tecnológicas disponibles para facilitar su tránsito por los controles migratorios. Asimismo, recomendó a los pasajeros de vuelos internacionales presentarse en los aeropuertos con al menos cuatro horas de anticipación.

Por último, informó que se mantiene en contacto permanente con las aerolíneas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Aeronáutica Civil, a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria - COFAE, como instancia de articulación interinstitucional que permite coordinar acciones operativas y garantizar la normalidad del servicio aeroportuario.