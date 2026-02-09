Ad portas de encabezar este lunes un consejo de ministros en Montería por las graves afectaciones que dejan las lluvias en varios departamentos del país pero que han golpeado con mayor dureza a Córdoba, hay expectativa acerca de si el presidente Gustavo Petro decretará una nueva emergencia económica.

Esto luego de que el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo pidiera a Petro decretarla, ya que según Carlos Carrillo, director de la Ungrd, aunque la atención humanitaria inmediata ha podido desplegarse, los esfuerzos de recuperación y reactivación demandarán recursos por “billones de pesos”.

Por la crisis generada por las lluvias que han golpeado a diferentes departamentos del país, y que tiene entre los más afectados a Córdoba, que hoy tiene más de 120 mil damnificados, la declaratoria tendría dos capítulos: uno de mitigación y atención y otro de recursos para la recuperación y reactivación de las zonas afectadas.

“Hoy podemos atender, pero la recuperación cuesta billones”, dijo Carillo en dialogo con La FM.

“Esto es un hecho sin precedentes. En la represa de Urra se registraron precipitaciones con un 1600% de aumento durante esos dos días. Esto no es posible de prever, la influencia de este frente frío, pues esto es un vórtice polar. Esto es un fenómeno que es extremo que se da en los meses más secos del año.”, indicó Carrillo.

Y el jefe de Estado señaló en sus redes sociales “(...) el decreto de desastre está vigente y yo no hablé de hacer otro, sino uno de emergencia económica, social y ambiental, que tienen efectos diferentes. En el primero no se pueden poner impuestos, solo traslados presupuestales; en el segundo se crean nuevos recursos que deben provenir de los sectores más ricos de la sociedad, incluso de las utilidades de las generadoras eléctricas hídricas sobreinfladas por especulación contra el pueblo. Pero ya sabe qué pasa con los congresistas y magistrados de la región, que miran para otro lado, porque son beneficiarios del desastre”.

