A través de las redes sociales se enfrentaron este lunes el presidente Gustavo Petro y la precandidata presidencial Claudia López en medio de la emergencia por las lluvias que padece el país.

La ex alcaldesa de Bogotá le exigió al director de la Ungrd, Carlos Carrillo, que haga su trabajo o que renuncie: “La inundación lleva 10 días, señor Carrillo!!!! El decreto de atención de desastres está vigente desde noviembre de 2025 y les da todas las facultades que necesitaban para prevenir la inundación que sabían desde el 21 de enero que ocurriría y frente a la que no hicieron nada!”.

Y añadió: “¿Ahora quiere aprovecharse de la desgracia de la gente para revivir los impuestos que suspendió la Corte? No sea tan miserable con la gente! Haga su trabajo o renuncie!”.

A lo que Petro le contestó: “Uno: si quiere ser presidente, diferencie entre decreto de desastre y decreto de emergencia. Dos: El decreto de desastre está vigente y yo no hablé de hacer otro, sino uno de emergencia económica, social y ambiental, que tienen efectos diferentes. En el primero no se pueden poner impuestos, solo traslados presupuestales; en el segundo se crean nuevos recursos que deben provenir de los sectores más ricos de la sociedad, incluso de las utilidades de las generadoras eléctricas hídricas sobreinfladas por especulación contra el pueblo. Pero ya sabe qué pasa con los congresistas y magistrados de la región, que miran para otro lado, porque son beneficiarios del desastre”.

Y siguió: “Tres: cómo se le ocurre que un frente ártico en nuestra costa es previsible. Actúa como los magistrados de la Corte Constitucional que tumbaron la emergencia de La Guajira diciendo que el clima es previsible. (...) Contrario dice la ciencia, la crisis climática trae una imprevisibilidad climática en ascenso. Por eso llegó el frente ártico frío, que nunca había llegado, con más lluvias que en toda la historia de Córdoba y Sucre y sin que aún fuera época de lluvias”.

Concluyó el jefe de Estado en esta línea que “lo que si era previsible es que en época de verano se usará el agua de los embalses para producir energía barata y por razones delictivas, no pasó, estaban a reventar. La codicia en las generadoras que tenían los embalses por encima del máximo permitido, multiplicó el problema”.