Un helicóptero de la Fuerza Pública fue atacado a disparos cuando intentaba evacuar al subintendente Andrés Felipe de la Hoz, quien resultó herido en un hostigamiento armado contra la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito, en zona rural del municipio de El Carmen. El uniformado murió horas después del ataque.

Le puede interesar: Suben las muertes por accidentes de tránsito en el país: en 2025 se registraron más de 8 mil

El hecho se registró hacia las 6:00 de la mañana, cuando un francotirador disparó con arma de largo alcance contra el uniformado mientras prestaba servicio de seguridad en la zona.

El impacto lo dejó en estado crítico, en medio del hostigamiento armado contra la subestación policial, lo que generó pánico entre los habitantes del corregimiento.

Vea aquí: Fiscalía imputará cargos contra Juliana Guerrero por irregularidades en su título obtenido en la Fundación San José

Según información preliminar, un helicóptero que llegó para evacuar al subintendente hacia un centro asistencial de mayor complejidad no pudo aterrizar debido a disparos provenientes de la parte alta de la montaña, atribuidos a presuntos integrantes del ELN.

El ataque contra la aeronave impidió la maniobra de aterrizaje y retrasó el traslado del uniformado hacia Cúcuta. El momento fue registrado en video:

Tres horas después de haber sido herido, se confirmó la muerte del subintendente Andrés Felipe de la Hoz.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre los responsables del ataque, aunque las primeras versiones señalan al ELN.

Lea también: Consejo Nacional de Gestión del Riesgo pidió a Petro decretar emergencia económica por crisis de lluvias

El ataque en Guamalito se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en la región del Catatumbo, donde se han intensificado las acciones armadas contra la Fuerza Pública.