Las intensas lluvias que afectan al Urabá antioqueño desde hace cinco días han provocado una grave emergencia humanitaria en al menos diez municipios de la región. El fenómeno ha dejado una persona muerta, tres desaparecidas, miles de familias damnificadas, viviendas inundadas, vías destruidas y pérdidas totales en cultivos, lo que ha dificultado la llegada de ayudas a las comunidades afectadas.

Le puede interesar: Otro frente frío podría llegar el fin de semana al mar Caribe

Uno de los puntos más críticos es Necoclí, donde las inundaciones han impactado viviendas, cultivos y vías rurales. Habitantes de zonas rurales han solicitado una intervención urgente del Estado ante la magnitud de los daños.

“Necesitamos apoyo del gobierno nacional, de la alcaldía municipal, de todas partes que nos colaboren. La vivienda está en el agua, los cultivos están en el agua”, relató Idalia Ramos, residente de la vereda Ecuador.

Vea aquí: Cinco fallecidos en la región a causa del intenso fenómeno climático

El colapso de un puente en la vía Necoclí–San Juan de Urabá, corredor estratégico que conecta Antioquia con Córdoba, ha agravado la situación. La caída de esta estructura ha dejado incomunicadas a varias comunidades y ha impedido el transporte de productos agrícolas.

“El 90 por ciento de las viviendas están bajo el agua. Que hagan presencia en el territorio, porque la verdad es que nosotros, como campesinos, en estos momentos estamos directamente con las manos atadas”, expresó Nicolás Ramos.

Lea también: Preocupación en el sur del Atlántico por aumento en niveles del Dique tras lluvias

Los daños en la red vial han impedido que algunos habitantes accedan a sus predios. Juan Ramírez aseguró que no ha podido verificar el estado de sus cultivos debido al colapso del puente.

“Vengo desde acá, de Necoclí, mi parcela, y vea que no he podido pasar… tengo mi cultivo de aquel lado, cacao. Se me ha llevado un cultivo de coco”, afirmó.

Le sugerimos: Juan Fernando Petro niega acusaciones sobre vínculos con alias Pipe Tuluá: “Nunca he recibido plata de ese señor”

La emergencia no se limita a Necoclí. En municipios como Arboletes, las zonas costeras y ribereñas presentan alto riesgo por la combinación de lluvias, erosión y crecida de ríos.

“Nosotros estamos aquí entre el río y el mar, así que imagínese el riesgo… los animales también ya se están enfermando”, señaló César Vellojín.

La Gobernación de Antioquia confirmó que la entrega de ayudas humanitarias se ha retrasado debido a las dificultades de transporte. El traslado aéreo ha sido limitado por las condiciones climáticas y, tras la caída del puente, los kits de asistencia han tenido que ser enviados por rutas alternas, lo que ha prolongado los tiempos de llegada.

Emergencias también en otros municipios del departamento

La temporada de lluvias también ha afectado al municipio de Urrao, donde se declaró la calamidad pública por deslizamientos, daños en colegios, fallas en el servicio de energía y pérdidas agrícolas.

“Que afectó cerca de 60 familias… el dueño del predio tuvo una afectación de prácticamente el 40-50% de la tierra”, indicó José Restrepo.

Las autoridades continúan la búsqueda de las personas desaparecidas y han recomendado a las comunidades mantenerse alertas ante el riesgo de crecientes súbitas y movimientos en masa, que podrían intensificarse en las próximas semanas.

La temporada de lluvias golpea varias regiones del país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que Colombia atraviesa una temporada de lluvias inusualmente intensa, con un aumento del 64,4 % en las precipitaciones frente a los niveles habituales.

“Durante el mes de enero se registró un comportamiento de lluvias por encima de lo normal en varias regiones del territorio nacional”, señaló la entidad.

Según el Ideam, el incremento de las lluvias está relacionado con el avance de un frente frío del hemisferio norte, la entrada de humedad desde la Amazonía y una zona de baja presión sobre el noroeste del país, factores que han favorecido la persistencia de nubosidad y precipitaciones incluso en zonas donde enero suele ser un mes seco.

Las emergencias se han registrado en varias regiones del país, incluyendo Antioquia, Atlántico, Bolívar, Putumayo, Nariño, Caldas, Risaralda, Huila, Boyacá y Bogotá. En Cartagena, las lluvias acompañadas de fuertes vientos y oleaje han provocado inundaciones y cortes de energía, mientras que en La Guajira unas 20.000 personas han resultado afectadas.

En Córdoba, las autoridades decretaron la calamidad pública tras reportar más de 13.000 damnificados en 17 municipios.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para seguir las alertas del Ideam y adoptar medidas de prevención ante la continuidad de las lluvias.