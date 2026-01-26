El viaje de Francia Márquez a África, realizado entre el 7 y el 17 de diciembre del pasado año 2025, habría representado un gasto superior a los $530 millones de pesos en recursos públicos, según información divulgada por la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó el uso de viáticos, el costo del combustible aéreo y los objetivos de la gira oficial.

De acuerdo con la información publicada por la congresista del Centro Democrático, el viaje de Francia Márquez a África incluyó el desplazamiento a Togo, Ghana, Senegal y Benín, acompañado por una comitiva de 12 funcionarios del Gobierno nacional.

Según registros del Sistema de Gestión de Comisiones y Gastos de Viaje, los viáticos del grupo ascendieron a 27.982 dólares, equivalentes a más de $103 millones de pesos colombianos al cambio de la época.

A esta cifra se suman los viáticos personales de la vicepresidenta, que alcanzaron los 4.725 dólares, es decir, más de $17 millones, según los mismos documentos oficiales citados por la senadora.

El mayor gasto: combustible de avión militar

Uno de los rubros más altos del viaje de Francia Márquez a África corresponde al uso de una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana. El desplazamiento se realizó en un avión Boeing 737-700, matrícula FAC 1222.

De acuerdo con una respuesta oficial del Comando General de las Fuerzas Militares, obtenida mediante derecho de petición, el costo del combustible del trayecto de ida y regreso fue de $412.206.696.

El mismo documento señala que el vuelo generó una huella de carbono de 224.302 kilogramos de CO₂, un dato que Cabal contrastó con la política ambiental promovida por el Gobierno nacional.

Cuestionamientos desde la oposición

La senadora María Fernanda Cabal sostuvo que los objetivos del viaje, relacionados con la revisión de acuerdos bilaterales y encuentros diplomáticos, pudieron haberse desarrollado de forma virtual.

“Mientras el Cauca se incendia, se mueren los caucanos, los niños son reclutados, Francia Márquez sigue viajando a África. ¿Saben cuánto se gastó en viáticos? $103 millones. Y en gasolina, $400 millones. ¿Por qué no le preguntamos a Francia si ha hecho algo por la gente de Suárez, Cauca? Que es víctima de combates de grupos ilegales. Qué indolencia el Gobierno del cambio”, expresó la congresista en su cuenta de X.

Cabal también anunció que continuará solicitando información oficial para ejercer control político sobre el uso de los recursos públicos en este tipo de desplazamientos internacionales.

#DeMalas Francia Márquez se desplazó desde Colombia del 7 al 17 de diciembre al África, donde estuvo en Togo, Ghana, Senegal y Benín supuestamente para revisar acuerdos bilaterales. ¿No los podía hacer virtualmente?



Hasta el momento, ni Francia Márquez ni la Vicepresidencia de la República se han pronunciado públicamente sobre las cifras divulgadas por la senadora María Fernanda Cabal respecto al costo del viaje.

¿Qué fue a hacer Francia Márquez a África?

Desde la Vicepresidencia se informó que la gira tuvo como objetivo reforzar la presencia política y estratégica de Colombia en África y avanzar en la preparación de una futura cumbre entre la Celac —presidida por Colombia— y la Unión Africana.

Durante los diez días de agenda, Francia Márquez participó en el IX Congreso Panafricano en Lomé, Togo, y sostuvo reuniones con autoridades de Ghana, Senegal y Benín. En ese contexto, la vicepresidenta destacó la firma de acuerdos de cooperación con el Gobierno togolés y la necesidad de fortalecer los lazos entre América Latina, el Caribe y África.

En la fase final del viaje, la delegación sostuvo encuentros con directivos del Banco Africano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de África Occidental, entidades bancarias en Ghana y el Banco Central de los Estados del África Occidental, con el fin de explorar oportunidades comerciales y financieras.

La vicepresidenta estuvo acompañada por funcionarios de la Cancillería, los ministerios de Comercio y Cultura, representantes de ProColombia y empresarios interesados en el mercado africano.