La empresa Frisby se pronunció a través de un comunicado sobre el video viral en el que uno de sus empleados en la ciudad de Ibagué pide a gritos que no lo sigan humillando en su espacio de trabajo, en un local del centro comercial La Estación.

“¡Estoy aburrido, estoy aburrido de cómo me humillan!. Si uno hace bien su trabajo, ¿por qué lo humillan tanto? Me humillan todos los días, a toda hora”, se escucha en uno de los videos divulgados el jueves pasado a través de redes sociales.

El hombre fue grabado por ciudadanos que se encontraban en la plaza de comidas del centro comercial y escucharon sus gritos.

#ATENTOS. Un trabajador de @frisbylohace rompió en llanto en plena jornada laboral asegurando ser víct¡ma de constantes humillaciones en una de las sedes de la cadena ubicadas en un centro comercial de Ibagué. En medio de su desahogo, el hombre gritó: “Todos los días me humillan” pic.twitter.com/mHSUUGtpBA — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 23, 2026

Ante la indignación que el video generó en miles de personas que vieron el video y empatizaron con el empleado, Frisby emitió el sábado un comunicado en el que asegura que la situación ya está siendo atendida bajo protocolos establecidos por la ley.

“En Frisby S.A. BIC cumplimos estrictamente con la legislación laboral vigente, los lineamientos del Gobierno Nacional y nuestros protocolos internos orientados a la protección, el respeto y la dignidad de las personas”, dice el comunicado.

Agrega que una vez conocida la situación, el equipo de Gestión Humana y Bienestar de la empresa activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, “brindando el acompañamiento y la atención necesarios tanto al colaborador involucrado como al equipo del punto de venta”.

Afirmó que la compañía cuenta con canales formales de escucha activa “para atender de manera oportuna cualquier situación que pueda afectar la dignidad, la salud o el entorno laboral de nuestros colaboradores y proveedores”.

“Desde nuestro propósito superior de alimentar con amor, seguiremos actuando con transparencia, responsabilidad y humanidad, convencidos de que el diálogo y la gestión consciente son fundamentales para construir relaciones laborales sanas y aportar a una sociedad mejor”, concluye.