El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, pidió este sábado a las autoridades de Colombia controlar una red de estafas telefónicas que estaría operando desde una de sus cárceles y que afecta a varias naciones de Latinoamérica.

Lea: Ejército capturó a dos presuntos disidentes de las Farc en zona rural de Cauca

Según explicó Villatoro en una conferencia de prensa, se trata de la prisión de Cómbita, en el departamento de Boyacá, y desde ahí se estarían realizando llamadas para estafar a trabajadores salvadoreños simulando secuestros.

“Nosotros como autoridades salvadoreñas no nos queda más que pedirle a las autoridades y al Gobierno colombiano que hagan algo, que vayan a hacer una requisa, porque no se entiende cómo en una cárcel de América Latina los reos van a tener acceso a esta cantidad de teléfonos y a esta cantidad de tarjetas SIM”, dijo.

Agregó: “Más allá de la situación política o que nosotros o nuestro presidente (Nayib Bukele) no le caiga bien al presidente de Colombia (Gustavo Petro), pues por lo menos por hermandad latinoamericana, las autoridades colombianas tienen que poner orden en esta cárcel”.

Sostuvo que “somos los salvadoreños, hondureños, dominicanos, panameños, costarricenses, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, los que estamos pagando las consecuencias de la flojera en el tratamiento penitenciario de estos criminales”.

Lea: Dos muertos y tres desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias de ‘Calarcá’ en Meta

Relató que su modo de operar es llamar a personas que ofrecen servicios en redes sociales, como fontaneros o electricistas, y “lo citan a un lugar generalmente despoblado” y que al llegar al sitio se hacen pasar por miembros del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Tras la amenaza, le exigen a sus víctimas un pago para poder retirarse del lugar. Sin embargo, Villatoro precisó que todo el engaño es “psicológico”, sin ningún tipo de presencia física de los supuestos secuestradores en El Salvador.

“Primero, que quede claro que en este país no existen carteles de droga, ni tampoco existen secuestros, ni mucho menos secuestradores; segundo, que ante estas estafas telefónicas no existe ningún riesgo físico, todo es psicológico, aquí no hay ninguna evidencia de alguien que haya salido lastimado, lesionado o alguien que ha visto físicamente quién era el que lo estaba cuidando en ese supuesto secuestro”, explicó.

Lea: “La Policía de Colombia tiene que enseñarle a la Policía de Ecuador y al Ejército cómo se hace para controlar los puertos”: Petro

Indicó que “un pequeño número de salvadoreños han caído en esas estafas telefónicas” y que han identificado 375 números que pertenecen a “esta organización criminal en esta cárcel colombiana” con código internacional 57, entre otros, además tendrían al menos 101 teléfonos encendidos.

Sostuvo que lograron identificar el origen de estas llamadas con el apoyo tecnológico de Estados Unidos, por lo que “estamos demostrando técnicamente que estas llamadas son hechas por un grupo de cobardes que se encuentra en esta cárcel de Cómbita en Colombia”.

Además de Villatoro, en la conferencia participaron el fiscal general, Rodolfo Delgado, y el ministro de la Defensa, René Merino, sin que se permitieran preguntas de la prensa.