Dos disidentes fueron capturados en una operación del Ejército Nacional en Cauca (suroeste), informaron este sábado fuentes castrenses.

Los detenidos son dos presuntos integrantes del grupo Dagoberto Ramos, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), considerada la mayor disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco, durante una operación realizada en el convulso departamento del Cauca.

De acuerdo con la información oficial, entre los capturados se encuentra Cristian Ipia, alias Pirulo, señalado como tercer cabecilla de esa organización armada y como responsable de coordinar actividades ilegales en municipios como Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Toribío.

Durante los operativos, las autoridades incautaron armamento, munición y otros elementos de uso militar, que quedaron a disposición de las autoridades judiciales junto con los detenidos.

🔴🕔📢 #LaPrimeraDelDía | En zona rural entre los municipios de Caloto y Corinto, #Cauca, tropas de @Ejercito_Div3 capturaron a alias Pirulo, identificado como tercer cabecilla del grupo armado organizado residual Estructura Dagoberto Ramos Ortiz. En el desarrollo de la operación… pic.twitter.com/kjrDkPJhXM — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) January 24, 2026

“Con este resultado, debilitamos contundentemente el mando y control de las organizaciones ilegales en el suroccidente del país y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de proteger a la población civil y preservar la estabilidad del territorio”, aseguró el Ministerio de Defensa en X.

Asestamos un golpe estratégico a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las Farc, gracias a las tropas del @COL_EJERCITO que capturaron en el norte del Cauca a alias 'Pirulo', tercer cabecilla de esta estructura criminal y principal dinamizador de acciones… pic.twitter.com/4Odpq9WLF1 — Mindefensa (@mindefensa) January 24, 2026

En otra operación del Ejército, en una zona rural del municipio de Vista Hermosa, en el Meta, murieron dos integrantes de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), entre ellos alias la Gorda, jefa de seguridad del cabecilla alias Pate Palo.

Esa operación contó con el apoyo de la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General, y se apoyó en labores de inteligencia que permitieron ubicar al anillo de seguridad de ese cabecilla.

Alias la Gorda hacía parte de la facción Marco Aurelio Buendía, grupo comandado por Alexander Díaz, alias Calarcá, que tiene presencia en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, detallaron las autoridades.