Las autoridades de Bogotá avanzan en las investigaciones para esclarecer el atentado con explosivos ocurrido en la noche de este jueves 22 de enero en la calle 22 con carrera 16, en la localidad de Santa Fe, que dejó como saldo una persona muerta y al menos 13 lesionadas. Inicialmente, se consideró que el ataque podría estar relacionado con extorsiones a comerciantes del sector; sin embargo, esa hipótesis fue descartada en las últimas horas.

Según información conocida por Noticias Caracol, la Policía Metropolitana de Bogotá estableció que el atentado no estaría dirigido contra los establecimientos comerciales, sino contra una persona en particular que se encontraba en el exterior de uno de los locales de esta zona de tolerancia.

El ataque se registró pasadas las 9:00 de la noche, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron una granada que detonó frente a un local nocturno. La mayoría de los heridos fueron trabajadores del sector, entre ellos meseros, conductores y vendedores informales.

Tras la explosión, unidades de la Policía, personal médico y varias ambulancias llegaron rápidamente al lugar para atender a los lesionados, quienes fueron trasladados al Hospital Santa Clara y a otros centros asistenciales cercanos. La zona fue acordonada mientras se realizaba la recolección de pruebas y la revisión de cámaras de seguridad.

Pese a los esfuerzos del personal médico, un mesero de 72 años, conocido en el sector como el ‘maestro Rochi’, falleció debido a la gravedad de las heridas. Otras personas, entre ellas trabajadores y el administrador de uno de los bares, resultaron afectadas directamente por la onda expansiva del artefacto.

Asimismo, Noticias Caracol conoció que varias bandas criminales que operan en el sector habían intimidado previamente a comerciantes y que algunas grabaciones de cámaras de seguridad ya están en poder de los investigadores. Según la Policía, el hecho no correspondería a un intento de extorsión, ya que el explosivo fue detonado en el andén y no dentro del establecimiento.

Alias Maracucho, principal sospechoso

Sobre el avance de las investigaciones, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó en Noticias Caracol que “nosotros ya traíamos una estructura. Hay que recordar que en el 2024 se hizo una operación con la Fiscalía General de la Nación, en la cual se desarticuló una estructura que le denominaban Los Maracuchos, todos de nacionalidad venezolana y que tenían injerencia en esta jurisdicción”.

El oficial añadió que “últimamente, hemos conocido y tenemos un proceso investigativo contra una persona que se denomina también alias Maracucho, que entendemos, y los diferentes elementos materiales probatorios indican, esta persona tiene que ver con el expendio de estupefacientes en la zona. Esto se debe a una purga por el expendio de estupefacientes”.

Además, señaló que este individuo “es de este tipo de acciones, de lanzamiento de granadas, de sicariatos. Tenemos un proceso investigativo y por eso nos permitimos decir que alias Maracucho, que tiene nexos con el Tren de Aragua, tiene que ver con esas acciones criminales”.

Sobre el posible objetivo del ataque, el general indicó que “estamos verificándolo. Los lesionados son cinco meseros, dos transeúntes, un fotógrafo acá de la zona, un estilista, incluso una trabajadora sexual. Entonces, estamos mirando el perfil de cada uno de ellos, porque también lanzar la granada hacia el establecimiento hubiera sido muy fácil porque la puerta estaba abierta, es una puerta amplia, hubiera sido muy fácil lanzarla. La granada no cae al establecimiento, sino afuera en el andén. Entonces, estamos estableciendo”.

Finalmente, las autoridades informaron que en este sector de Santa Fe opera un grupo delincuencial conocido como ‘La 24’ o ‘Los Boyacos’. “Estamos verificando si contra este grupo es el enfrentamiento que pueda haber en este momento, pero sí o sí aquí hay una preponderancia del Tren de Aragua”.