El aspirante al Senado por el Partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, lanzó un desafío directo al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, al proponer un debate público en el municipio de San Marcos para abordar la crisis que atraviesa la red hospitalaria del departamento de Sucre.

El pronunciamiento se produjo durante un encuentro con líderes políticos y comunitarios, en el que Espinosa Oliver responsabilizó al Gobierno nacional por la situación financiera y administrativa de los cuatro hospitales del departamento, a los que, según afirmó, se les prometieron recursos que no habrían sido transferidos tras el proceso de fusión hospitalaria.

“El Ministerio obligó a fusionar los hospitales con el compromiso de girar recursos que nunca llegaron. La Gobernación ha asumido pagos de deudas, pero el daño estructural persiste por la falta de respaldo nacional”, sostuvo el dirigente liberal ante los asistentes.

El exgobernador de Sucre también cuestionó el presunto incumplimiento de un acuerdo para retirar al hospital de San Marcos del proceso de fusión y garantizar recursos destinados al saneamiento financiero de la institución.

“La Gobernación ha cumplido mensualmente, pero el Ministerio no respondió. Por eso reto al ministro a un debate público en San Marcos, para que le explique al municipio, al departamento y al país qué pasó con la salud en Sucre, donde quiera y cuando quiera. A la gente de San Marcos se le tiene que decir la verdad”, afirmó.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre el llamado al debate. La situación de la red hospitalaria de Sucre continúa generando preocupación entre autoridades locales y comunidades, que reclaman soluciones estructurales ante las dificultades financieras y de prestación de servicios en el sistema de salud del departamento.