Combates entre el Ejército Nacional y disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá dejaron dos personas muertas y tres desaparecidas en la vereda Laurel, sector La Cooperativa, en zona rural de Vistahermosa (Meta), según confirmó este jueves el alcalde del municipio, Juan Andrés Gómez.

De acuerdo con el mandatario local, los choques armados comenzaron desde el día anterior y estarían relacionados con la disputa por el control territorial, particularmente en áreas donde existen cultivos ilícitos. La situación ha generado una fuerte preocupación entre las autoridades municipales debido a la afectación directa a la población campesina.

“Al parecer es por el control del territorio, por cultivos ilícitos, así que hoy estamos muy preocupados porque la comunidad está en medio de este conflicto, los campesinos”, afirmó el alcalde en entrevista con ‘Blu Radio’.

Juan Andrés Gómez advirtió que las disidencias estarían recurriendo al uso de la población civil para protegerse de las operaciones militares, una práctica que, según señaló, pone en riesgo a las comunidades rurales.

“Eso prácticamente se volvió una metodología que vienen utilizando las disidencias y es coger prácticamente a los campesinos en la mitad del conflicto. Los campesinos siempre son utilizados en la mitad del conflicto para que hagan presencia y presión para que las tropas no puedan hacer su trabajo, y no es posible que hoy tengamos que vivir esas situaciones”, señaló.

El alcalde también informó que, como consecuencia de los combates entre el Ejército y las disidencias de Calarcá en Vistahermosa, numerosos habitantes permanecen encerrados en sus viviendas por temor a quedar en medio del fuego cruzado.

“Por eso le pedimos en este caso al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública, que nos ayude a que este conflicto cese en un municipio que tanto ha sufrido el conflicto como es Vistahermosa durante tantos años”, expresó.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la Fuerza Pública y al Gobierno Nacional para reforzar las medidas de protección a la población civil y evitar nuevas afectaciones derivadas del conflicto armado en esta zona del Meta.